La alcaldesa de San Juan y precandidata a la gobernación, Carmen Yulín Cruz Soto aunque dijo que no está de acuerdo, acatará la decisión emitida esta tarde por el Tribunal Supremo.

El alto foro judicial determinó de forma unánime que las primarias, que fueron interrumpidas el pasado 9 de agosto porque las papeletas no llegaron a muchos de los colegios de votación, culminen el domingo 16 de agosto.

“El decidir que se validen unos votos y otros no, no es la decisión correcta, pero la acataré”, expresó la alcaldesa.

Cruz Soto abogaba por comenzar con una votación nueva “para que todo el mundo esté en igualdad de condiciones y en el balance de los intereses es mejor proteger el voto de todos, que el voto de algunos”.

“De acuerdo o no con la decisión del Tribunal Supremo la acataré y le pido a todos los populares que salgan a votar por un verdadero cambio, por un Partido Popular que se le enfrente al PNP en todo momento, a plena luz del sol y cuando la gente no nos vea”, sostuvo en declaraciones a Primera Hora.

“Lo que el Tribunal decide va a delinear los entornos de los procesos democráticos, pero lo que más me preocupa es que oí al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, decir que no tiene dinero para las elecciones. Que sepan Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez y el Presidente de la Comisión, que en Puerto Rico se tienen que celebrar elecciones, que si quieren dar un golpe de estado se van a enfrentar con un país que es pacífico, pero de manera militante no se lo va permitir”, afirmó la líder popular.

Sostuvo que el Tribunal Supremo “tiene que darnos un camino para recuperar lo poco que queda de credibilidad en este proceso”.

Dijo que para el proceso primarista debe haber observadores independientes como la Unión Americana de Libertades (ACCLU) y el Colegio de Abogados, y en las elecciones generales “debe haber observadores internacionales”.