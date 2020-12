Ante el alza en los casos del COVID-19, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto propondrá esta tarde a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que imponga un cierre total en el País por los próximos 14 días, así como, controles más estrictos en la entrada de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“El ciclo de contagios hay que romperlo, hay que cerrar a Puerto Rico por los próximos 14 días, un lock down total”, dijo la alcaldesa popular al llegar esta tarde a la reunión que convocó la Gobernadora con los alcaldes de los municipios con la mayor incidencia de casos del coronavirus.

A la reunión, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones, en Miramar, fueron citados unos 23 alcaldes.

“La gobernadora debe aprovechar que el CDC (Centro para el Control de Enfermedades) le dijo al mundo que Puerto Rico no se debía visitar, para que vuelva a pedir al Presidente de Estados Unidos que dado la recomendación de su propia administración no permita que, por 14 días, igual que pasó con (los huracanes Irma y María) no haya viajes a Puerto Rico. Cero turistas”, sostuvo Cruz Soto.

Además, dijo que “hay que buscar la manera legislativamente, de imponer un impuesto en los hoteles para evitar que el número de personas irresponsables que están viajando a Puerto Rico, baje”.

Detalló que el lock down debe ser que a las 8:00 noche “todos los negocios estén cerrados, los domingos todo el mundo en la casa” y que se aplique la Ley Seca.

Indicó así mismo, que como parte de las nuevas medidas que adoptó en el Municipio de San Juan, a partir de hoy “nuevamente, todo ciudadano que no lleve mascarilla está sujeto a una multa de $100.00”.

“Se acabó el breakecito. No es usarla con la nariz por fuera ni de babero. Los turistas van a tener que ir a la estación de policía a dejar una fianza de $100.00. Como el turista se va, si quiere regresar y pelear el boleto, lo pelea, sino se le cobran esos $100.00”, sostuvo la Alcaldesa.

Dijo que en la Placita de Santurce decretó un cierre a partir de las 10:00 de la noche mediante el cual se controla el flujo de personas, al igual que en el VSJ

“Como País tenemos todos y todas que cuidarnos. Gran parte de lo que nosotros hemos encontrado en nuestro sistema de monitoreo en el Municipio de San Juan es que cuando se le pregunta a las personas dicen: es que fui a casa de mami, tuvimos una fiestecita en la casa del nene y la gente cree que cuando van a la casa de la mamá o de su hijo no tienen que usar mascarillas. El mensaje es uno, si usted no convive con alguien tiene que tener una mascarilla. La tiene que usar, aun en la casa. No puede pensar, esto no me a pasar a mí”, indicó.

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez dijo por su parte, que en la reunión favorecerá un lock down los domingos.