La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, calificó de académica la sentencia emitida hoy por el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenando tanto a ella como a la directora de Recursos Humanos, Marta Vera Ramírez, a reinstalar “en el término final de 24 horas" al excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Carlos Acevedo.

"La decisión es académica porque ese mismo día se restituye al señor Carlos Acevedo. Se suspende pendiente a una investigación que se está realizando en el municipio de San Juan como se está realizando en el Departamento de Justicia", expresó Cruz Soto.

Argumentó que Justicia "no quiere entregar un informe" que ordenó la gobernadora Wanda Vázquez al Negociado de Investigaciones Especiales luego que se encontrara un almacén en Ponce con suministros que no se repartieron a las víctimas de los sismos en el sur.

Dijo que ese documento, que también lo está requiriendo en los tribunales por el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez "sería medular porque lo que se ha publicado es que ese informe señala directamente al señor Carlos Acevedo".

Cruz Soto adelantó que "vamos a ir en auxilio de jurisdicción porque eso es académico. Ese mismo día se le dijo al juez que estó restituido pero suspendido de empleo, no de sueldo".

Dejó claro que la orden no establece que -aun sin terminar la investigación- el municipio ordene que comience a trabajar.

“No. Eso no es lo que dice la orden. De hecho, en aquella vista cuando se objetó la suspensión, el juez mismo dijo que no podía entrar en los elementos administrativos porque entonces el juez no puede convertirse en alcalde de San Juan. La alcaldesa se llama Carmen Yulín Cruz Soto”, concluyó.