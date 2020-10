La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, defendió su gestión en la ciudad capital y aseguró que una vez pasen las elecciones dejará su puesto “con la cabeza en alto” y entregando una ciudad “distinta”.

“Usted puede decir de mí lo que sea, pero usted siempre sabe dónde yo estoy parada. Usted puede que no le guste, y evidentemente a la mayoría de los populares no le gustó donde yo estoy parada. Pero yo puedo salir, y se los digo de verdad, puedo salir del municipio con mi cabeza en alto. En mis 12 años de funcionaria pública, no ha habido un solo caso de corrupción, ni uno solo, en el que a mí se me pueda vincular. Y de ninguna investigación he salido de otra manera que no sea limpia y sin mancha”, afirmó la alcaldesa.

Aseguró que San Juan tiene el mejor sistema educativo municipal y el mejor sistema de salud municipal de todo Puerto. Agregó que “está mañana estábamos a menos 40 asesinatos comparado con el año pasado. Tenemos una ciudad ahora más inclusiva que le abrió los brazos a la comunidad LGBTTQI, que nos hicimos parte de ella y ellos son parte integral de nosotros, a la comunidad dominicana. (San Juan es) reconocida en otros lugares como una ciudad de avanzada en sus situaciones sociales”.

“Que hay rotos en la carretera. Los hay. Pero no hay rotos en nuestras consciencias”, insistió Cruz.

La alcaldesa defendió que en su administración trabaja incluso con personas que son activistas del Partido Nuevo Progresista y ocupan puestos directivos, sin que haya ningún problema.

“Eso es una obra intangible, pero que crea un futuro distinto. En Puerto Rico antes se hablaba de las alianzas. En San Juan se viven las alianzas, como un proyecto para personas de VIH, el programa Vida, con la única clínica trans, el único centro de terapia acuática para niños con diversidad funcional en todo Puerto Rico. Son muchas las cosas buenas”, aseguró.

Reconoció, sin embargo, que falló en responder adecuadamente a las campañas en su contra que se enfocaron en destacar aspectos negativos como los hoyos en las carreteras o rincones sucios en la ciudad.

“Admito, y esta es mi responsabilidad, no la de nadie más, que yo no puse los millones de dólares para combatir la publicidad de que San Juan está sucio. No está como yo quiero. No lo está”, reconoció.

“Pero a mis compañeros candidatos a la alcaldía de San Juan, que todos están prometiendo que en los primeros 100 días van a arreglar todas las carreteras, busquen $136 millones, hermanos y hermanas, $136 millones para escarificar y pavimentar las 804 millas de carreteras que le corresponden al municipio de San Juan que hay en San Juan, y díganme a quién se lo van a quitar”, advirtió Cruz.

“Si usted me quiere recordar por un roto en la carretera es porque usted tiene el privilegio de que ese es el único servicio que usted recibe del municipio”, agregó. “Que me diga alguien cómo se siente cuando su hijo con síndrome de Down tiene su primer trabajo. Que me diga alguien cómo se siente cuando su hijo o hija trans ahora no se suicida porque tiene una clínica que lo acompaña o la acompaña en su cambio de género para que él o ella estén seguros en su propia piel. Que me digan los compatriotas dominicanos cómo se sienten hoy. Esa es la obra distinta de San Juan”.

“Sí, hay rotos en las carreteras. Sí, hay propiedades privadas en desuso. Pero no hay un solo empleado municipal al que se le haya cortado una hora de salario. Sí, no he pagado el ‘enfermito’, que son $4 millones cada año, pero tampoco se lo he quitado, como decía la ley que se los quitara”, defendió.

“San Juan es distinto. Y si hoy una candidatura como la de Manuel Natal (del partido Movimiento Victoria Ciudadana) es viable es porque abrimos un espacio en San Juan diferente. Y eso no soy yo, son los hombres y mujeres que me acompañan todos los días”, insistió. “Ojalá y el que venga tenga la ayuda de un gobierno central que no le quite los recursos, y que haga el trabajo que el gobierno central se supone que haga en las carreteras de San Juan y en las avenidas de San Juan y en los postes de luces en San Juan. Ojalá”.

“Esto es otra ciudad. Una ciudad que el año que viene cumple sus 500 años. Y que la pandemia no nos va a dejar glorificar esta ciudad, sí, porque hay que rendirle tributo y darle gloria. Porque sobre los adoquines que nosotros caminamos, caminaron hombres y mujeres. En el mismo lugar donde estaba ‘cacerola girl’, estuvo un esclavo poniendo esos adoquines”, añadió la alcaldesa.

“Con la boca es un mamey”, finalizó sus expresiones Cruz, en claro desafío a sus críticos.