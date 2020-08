Como en toda contienda electoral los candidatos acuden a las urnas con dos sacos: el de ganar o el de perder. Pero, ¿qué hará Carmen Yulín Cruz, precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) si ocurre lo último?, ¿abandonará el partido fundado por Luis Muñoz Marín?, ¿buscará la Alianza Puertorriqueñista que tanto anhela en otras trincheras?

Las respuestas a todas estas interrogantes las ofreció a este diario en la tranquilidad de su hogar y en medio de una vorágine de emociones surgidas tras un entorpecido e histórico proceso electoral de primarias que, finalmente, se pospuso para la próxima semana.

¿Cómo impacta todo lo ocurrido su precandidatura?

“Yo no sé. Yo sé que me impacta a mí y me da más fuerza para seguir para adelante… siempre he entendido que sobre el voto hacia mí, está el voto de todos. Así que no sé si esto me impacta positiva o negativamente, pero hay un daño sin paralelos hecho a la democracia puertorriqueña”, sostuvo.

En varias instancias mencionó que lo ocurrido hoy en el país -la falta de entrega de material electoral en precintos alrededor de la isla- debe causar indignación en votantes de todos los partidos. Insistió que ese coraje no debe puede ser excusa para que las personas se retraigan de ir a ejercer su derecho constitucional al voto.

“Al contrario, debe ser gasolina que le echen a uno adentro del alma para decir: ‘este voto se respeta’. Y para los populares mucho más porque (Luis) Muñoz Marín nos enseñó el poder del voto limpio”, expresó.

“El poder está en la calle. Hay que ir a votar y punto. No hay otra opción. Ahora le corresponde al país reconstruir la democracia que esta gente asesinó”, agregó.

En redes se comenta que la posposición de las primarias sería de conveniencia para los candidatos que están atrás en las encuestas…

“Esto no le conviene a nadie. Y si lo dicen por mí… vamos a decir que yo nunca gano encuestas, pero gano la elección… Pero a mí me gusta ganar de verdad. Con un voto limpio que no manche la agenda que tenemos por delante. Yo te digo una cosa, yo prefiero perder en un proceso limpio a ganar en un proceso sucio que le quite esperanza al país”, expresó.

Y si perdiera, porque siempre hay que tener dos sacos, ¿se ha planteado la posibilidad de buscar la Alianza Puertorriqueñista de la que habla fuera del Partido Popular?

“El Partido Popular que he visto en la calle es un partido distinto al de la estructura alta… quieren un cambio verdadero. Está listo para hacer un nuevo sistema de educación y salud y tener un sistema de justicia que sea igual para todos y que no sea un privilegio de algunos… pero si yo no saliera electa en esta primaria tres cosas te puedo decir: he tenido el privilegio de ser presidenta de las mujeres populares por 13 años, de servirle a este país en alianzas desde el Partido Popular por 12 años y yo creo que si eso no resultara – que yo honestamente creo que va a resultar-, pero si no pasara aquí hay un proyecto importante que es fortalecer la democracia y eso se hace desde otro espacio no político”, manifestó.

¿Qué otros espacios?

El espacio de la sociedad civil… yo no me voy a ir del Partido Popular y no voy a hacer campañas por otros… voy a estar enfocada en el pueblo como siempre lo he hecho. Pero lo que veo en la calle es un país sediento de alguien que haya estado en sus luchas y que quiera representar esas luchas en Fortaleza”, acotó quien ha recibido hace algún tiempo ofertas para trabajar en universidades de Estados Unidos e, incluso, la oportunidad de escribir un libro.

Mientras, tanto está enfocada en seguir ganando votos y aunque dijo que no hará campaña y que no tiene dinero para invertir en publicidad esta semana, sí estará en contacto con la gente.

“Esto se acaba cuando se cuente el último voto limpio. La gente tiene que salir a votar. Lo que está pasando es más grande que una candidatura… yo prefiero perder con votos limpios que ganar con la porquería y la suciedad que le han hecho hoy al pueblo de Puerto Rico… por encima de mi candidatura está el deseo de tener un país mejor y no nos podemos rendir. Así que usted salga a votar por Charlie Delgado por Eduardo Bhatia o salga sin miedo a votar por mí… pero no deje que esos dos bandos que se están esbaratando se queden para robar más”, dijo en referencia a Pedro Pierluisi y a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, precandidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

En 2018, Cruz reveló a través de este diario que aspiraba a la gobernación y dejó en suspenso si lo haría por el PPD o a través de lo que llamó una Alianza Puertorriqueñista.

“Yo creo que esa alianza es posible desde dentro del PPD… tenemos que empezar a ver el partido más como un movimiento”, dijo entonces mientras afirmaba que para lograr un triunfo en el partrido había que “derrumbar las paredes del Partido Popular Democrático”.

“El País está sediento de gente que represente sus intereses… y el Partido Popular tiene que ponerse los pantalones largos para volver a ser ese instrumento de justicia social”, enfatizó.

Y, ¿se podrá?, se le ripostó en aquel momento.

“Si no se puede, el partido no va a representar, en mi opinión, lo que quiere el país”, respondió al reiterar que el PPD debía estar a la altura de los tiempos y ser capaz de provocar una gran alianza como la que en su momento fue capaz de invocar Muñoz Marín.

“Y creo que somos capaces de provocar una Alianza Puertorriqueñista… espero que sea dentro del PPD. Pero si el PPD decide no ser ese instrumento y decide privilegiar a los grandes intereses…”, dijo interrumpiendo su pensamiento y optando por el silencio.

Entonces, ¿qué pasará?, se le inquirió.

“El País encontrará una herramienta… las alianzas son lo único que hacen del Partido Popular un instrumento (viable para las elecciones)”, respondió.