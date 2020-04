La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz tronó esta noche contra la gobernadora, Wanda Vázquez por flexibilizar el toque de queda por las próximas dos semanas ya que entiende que el mismo no es cónsono con la información del secretario de Salud quien prevé que el pico de los contagios en la Isla sería del 15 de abril a mediados de mayo.

"¿O no tienen la información, o están mintiendo o la gobernadora está cediendo a presiones políticas porque no tiene el carácter para mantener su postura?", expresó la alcaldesa capitalina en declaraciones escritas.

La nueva orden ejecutiva de la gobernadora, que entrará en efecto el prómimo lunes, elimina la restricción vehicular por tablillas y reduce el toque de queda que era desde las 7:00 p.m., a las 9:00 p.m.

Asimismo los supermercados y negocios de comida podrán hacer entregas hasta las 10:00 p.m. Las gomeras, talleres de mecánicas y gomeras también tendrán una extensión en sus horarios.

Carmen Yulín también arremetió contra los datos que ofrece el gobierno sobre el coronavirus y dijo que “que no se puede dar credibilidad”.

"En Puerto Rico sólo se han hecho 7,790 pruebas de una población que ronda entre 3 a 3.5 millones. Eso, si le damos credibilidad a los datos del gobierno", comenta la ejecutiva municipal.

También cuestionó al gobierno sobre el número de pruebas que posee.

"No sabemos cuántas pruebas tiene el Gobierno, o cuántas pruebas rápidas tiene, ni a qué hospitales, Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDTs), laboratorios o Municipios se les ha repartido. No sabemos dónde están las 500 pruebas que se recibieron en Manejo de Emergencias que se daban por perdidas. Y el nuevo Secretario nos ha dicho que han sido repartidas pero no sabemos a dónde", se preguntó.

“Con esta nueva Orden Ejecutiva la Gobernadora demuestra que ni ella misma cree en sus datos”, agregó.