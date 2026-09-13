El embalse Carraízo registró una nueva disminución en su nivel de agua, mientras La Plata volvió a aumentar por segundo día consecutivo, según los datos publicados este domingo por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Carraízo bajó unos cinco centímetros en comparación con el nivel reportado ayer, para situarse en 39.14 metros, bajo el nivel de observación.

Aunque Carraízo se mantiene actualmente bajo nivel de observación, si pierde menos de un metro adicional de agua volvería a caer bajo ajustes. Los abonados que se suplen de este embalse están bajo un plan de racionamiento desde el pasado 7 de agosto.

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Por su parte, el embalse La Plata volvió a ganar agua. En esta ocasión, aumentó un centímetro respecto a la cifra de ayer, para alcanzar 44.26 metros. Ayer, La Plata, que continúa bajo nivel de ajustes pero no experimenta un racionamiento, había registrado un aumento de 11 centímetros.

Los registros de la AAA indican que 13 embalses registraron reducciones en sus reservas de agua. ( Captura )

El embalse de Fajardo fue otro de los que más agua perdió ayer, al registrar, al igual que Carraízo, una disminución de cinco centímetros. El embalse se encuentra actualmente bajo nivel de observación, con 47.07 metros.

Otros dos embalses que también se encuentran bajo nivel de observación, Río Blanco y Cidra, registraron disminuciones de dos y un centímetro, respectivamente.

Actualmente, Río Blanco se ubica en 25.32 metros. Este es otro de los embalses que, si pierde menos de un metro de agua adicional, caería bajo nivel de ajustes. Cidra, por su parte, se encuentra en 40.26 metros y le faltan apenas tres centímetros para caer bajo nivel de ajustes.

Ninguno de los abonados que se suplen de estos dos embalses está bajo un plan de racionamiento.

18 Fotos La técnica, implementada por la misma compañía contratada este 2026 por $400,000, no produjo lluvias significativas para Carraízo, La Plata y Cidra.

La administración de Jenniffer González Colón ha implementado medidas para atender la situación de los abastos de agua, entre ellas la siembra de nubes, iniciativa que fue confirmada la pasada semana. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer resultados que permitan determinar el efecto de esta medida sobre los niveles de los embalses.