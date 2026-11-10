El 47% de los cuidadores en Puerto Rico padece tres o más enfermedades crónicas, encabezada por la hipertensión arterial (52.6 %), el colesterol elevado (45.5 %) y las enfermedades articulares como artritis, gota, lupus o fibromialgia (34.3 %).

13 Fotos El 47% de los cuidadores en Puerto Rico padece tres o más enfermedades crónicas, según el informe ‘Perfil de Cuidadores Informales en Puerto Rico 2025’, elaborado por la Sección de Envejecimiento Saludable del Departamento de Salud.

Así lo recoge el informe ‘Perfil de Cuidadores Informales en Puerto Rico 2025’, elaborado por la Sección de Envejecimiento Saludable del Departamento de Salud a partir de datos de la encuesta de salud Behavioral Risk Factor Surveillance System (Brfss, por sus siglas en inglés), según informó este martes la entidad en un comunicado.

Dicho estudio reveló que otras condiciones crónicas que sufren los cuidadores en la isla son los trastornos depresivos (25.9 %) y el asma (24.5 %).

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Asimismo, el 78.7% de los cuidadores padecen sobrepeso u obesidad, el 47.4 % dijo que no realizó actividad física en los últimos 30 días, el 39.9 % duerme 6 horas o menos al día, y un 46.5 % presentó al menos una dificultad funcional relacionada con la movilidad, audición, visión o concentración.

De acuerdo con esta investigación representativa, cerca de 1 de cada 7 personas de 18 años o más (14.6 % o 374,260 ciudadanos) se identificó como cuidador informal, brindando ayuda regular no remunerada a un familiar, pareja o vecino.

El perfil sociodemográfico revela una marcada brecha de género y edad: el 59.6 % son mujeres, el 54.2 % tiene 60 años o más, el 55.1 % se encuentra divorciado, viudo, separado o soltero, y el 54 % ha asumido estas labores de cuidado de manera ininterrumpida durante 5 años o más.

El estudio también pone de manifiesto la alta exigencia física, emocional y económica que recae sobre esta población.

El 37.8 % dijo que dedica 40 horas o más a la semana al cuidado de otra persona.

En cuanto a las tareas desempeñadas, el 77.4 % maneja labores domésticas complejas como administrar finanzas, preparar alimentos o limpiar, mientras que el 54.2 % ofrece asistencia personal directa en baño, vestimenta, alimentación o administración de medicamentos.

En términos económicos, el 30.5 % reportó ingresos anuales inferiores a 20,000 dólares y un 35.9 % describió su estado de salud general como regular o malo.