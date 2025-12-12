El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, decretó cinco días de duelo por la muerte del exalcalde Edwin Rivera Sierra, mejor conocido como “El Amolao”.

Informó, en comunicado de prensa, que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales, en señal de respeto y luto por la partida de quien fue considerado por muchos como uno de los alcaldes más queridos y emblemáticos.

“El pueblo de Cataño hoy está de luto. Honrar a nuestra gente en vida es hacer patria, y así lo hicimos con Edwin Rivera Sierra. Su legado vivirá por siempre en nuestra ciudad”, expresó el alcalde.

La información salió a relucir, luego de que el municipio realizara un acto de recordación en honor a Rivera Sierra frente al busto que se edificó en la zona del Malecón.

Según el alcalde, El Amolao dirigió a Cataño por 16 años y “dejó una huella imborrable en la historia y desarrollo del municipio y fue figura clave del desarrollo moderno del pueblo lanchero”.

“Hoy perdimos a un gran hombre visionario, cuyo carisma y obra trascendieron fronteras”, aseguró.

Asimismo, destacó que esta administración tuvo el honor de reconocer su legado en vida, al designar por ley el Malecón o frente marítimo de Cataño con su nombre. También se hizo un busto y un jardín en su honor.

Durante el acto de recordación, la vicealcaldesa de Cataño, María de los Ángeles Pérez, habló de la trayectoria de Rivera Sierra en la alcaldía.

“Tuve el privilegio de comenzar mi servicio público bajo su liderato. El Amolao nos enseñó que gobernar es servir con humildad, carácter y amor por el pueblo. Ese legado seguirá vivo en Cataño”, expresó la funcionaria.

Se informó que la familia del exalcalde ha comunicado su deseo de realizar exequias fúnebres de carácter privado. El alcalde indicó que, aunque continuará dialogando con la familia para evaluar la posibilidad de un velatorio público, como muchos ciudadanos hubiesen deseado, el municipio respetará plenamente la voluntad de sus seres queridos. Cualquier cambio o determinación adicional será notificado oportunamente.