Como resultado de la estabilidad financiera y la disciplina fiscal alcanzadas durante los pasados años, el Municipio de Cataño entregó este jueves una bonificación especial de $600 a 726 empleados municipales, para una inversión total de $435,600.

La medida fue solicitada por el alcalde Julio Alicea Vasallo y aprobada por la Legislatura Municipal como un reconocimiento a la productividad, dedicación y aportación de los empleados que diariamente contribuyen al funcionamiento y desarrollo del municipio.

La alcaldesa interina, María de los Ángeles Pérez Ramos, destacó que la bonificación especial representa un reconocimiento merecido a los empleados que diariamente hacen posible la prestación de servicios a la ciudadanía. “Detrás de cada proyecto, cada servicio y cada iniciativa municipal hay servidores públicos comprometidos que dan lo mejor de sí por nuestro pueblo. Esta bonificación especial es una iniciativa impulsada por el alcalde Julio Alicea Vasallo y respaldada por la Legislatura Municipal para agradecer ese esfuerzo y reconocer la dedicación con la que desempeñan sus funciones todos los días. La transformación que ha experimentado Cataño durante los pasados años también es resultado del trabajo, vocación de servicio y entrega de nuestros empleados municipales”, expresó.

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Por su parte, Alicea Vasallo destacó que esta bonificación especial es posible gracias al fortalecimiento de las finanzas municipales, una administración responsable de los recursos públicos y una política de disciplina fiscal que ha permitido ampliar la capacidad operacional del municipio sin comprometer su estabilidad económica. “Esta bonificación especial representa un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de nuestros empleados municipales, quienes han sido pieza fundamental en la transformación que ha experimentado Cataño durante los pasados años. Los logros alcanzados como municipio son el resultado del trabajo diario de cientos de servidores públicos que cumplen con excelencia sus responsabilidades”, señaló.

El primer ejecutivo municipal indicó que desde diciembre de 2021 el municipio ha experimentado un crecimiento sostenido en su capacidad presupuestaria y operacional. Durante ese período, el presupuesto municipal registró un crecimiento significativo hasta superar los $45 millones anuales, reflejando el fortalecimiento de las finanzas municipales y una administración enfocada en maximizar recursos, aumentar recaudos y mantener una estricta disciplina fiscal.

Ese fortalecimiento financiero ha permitido generar sobrantes presupuestarios millonarios, adelantar proyectos estratégicos para el desarrollo de Cataño y mantener la capacidad económica necesaria para reconocer a los empleados municipales sin afectar la continuidad de los servicios esenciales ni comprometer las finanzas futuras del municipio. “Cuando existe planificación, disciplina y una administración responsable de los recursos públicos, es posible cumplir múltiples objetivos a la vez: mantener estabilidad financiera, desarrollar proyectos para beneficio de la ciudadanía y reconocer a nuestros empleados. Esa ha sido la filosofía de nuestra administración desde el primer día”, añadió.

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La bonificación especial fue autorizada mediante ordenanza municipal aprobada por la Legislatura Municipal de Cataño y benefició a empleados de carrera, transitorios y de confianza que cumplieron con los criterios de elegibilidad establecidos. La asignación de fondos para esta bonificación especial proviene del reajuste de saldo en caja correspondiente al Año Fiscal 2025-2026, según dispuesto en la ordenanza municipal.

Durante los pasados años, el Municipio de Cataño ha impulsado importantes proyectos de infraestructura, revitalización urbana y desarrollo comunitario que reflejan el impacto de una administración fiscalmente responsable. Entre estos se encuentran la construcción de la nueva Plaza Pública y la Plaza del Quinto Centenario, la transformación del Frente Marítimo, la rehabilitación completa del Coliseo Cosme Beitía, las mejoras al Parque Recreativo de Juana Matos, la modernización de la flota municipal, proyectos de mitigación de inundaciones, iniciativas de seguridad pública y múltiples obras desarrolladas para beneficio directo de las comunidades.

De igual forma, la administración municipal ha fortalecido su inversión en obra social mediante programas dirigidos a adultos mayores, niños, jóvenes y personas con diversidad funcional, iniciativas recreativas y deportivas, actividades comunitarias, programas de bienestar, mejoras a instalaciones públicas y esfuerzos orientados al fortalecimiento de la seguridad pública y la capacidad de respuesta a emergencias.

Muchas de estas obras e iniciativas han sido desarrolladas mediante una combinación de fondos municipales, estatales y federales administrados bajo estrictos controles fiscales, de cumplimiento y de sana administración pública. Estos avances han sido posibles sin comprometer la estabilidad financiera del municipio, permitiendo simultáneamente continuar invirtiendo en obras permanentes para las comunidades, fortalecer los servicios esenciales y reconocer la dedicación de los empleados municipales.

Alicea Vasallo reiteró que su administración continuará promoviendo medidas dirigidas a fortalecer la fuerza laboral municipal, reconociendo que el recurso más importante del municipio son los hombres y mujeres que diariamente sirven a los residentes de Cataño.

El alcalde explicó además que la bonificación especial aprobada tiene carácter no recurrente, una herramienta que permite reconocer el desempeño y la dedicación de los empleados sin imponer obligaciones permanentes sobre presupuestos futuros. “Precisamente porque hemos sido responsables con las finanzas municipales, podemos otorgar esta bonificación especial sin comprometer la estabilidad económica que tanto esfuerzo ha requerido construir. Nuestro compromiso es continuar administrando los recursos públicos con prudencia, responsabilidad y visión de futuro”, concluyó.