El juez Glenn Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró en la tarde de este martes causa probable para arresto contra el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, por tres cargos por violación a la Ley de Ética Gubernamental y tres cargos de perjurio, tipificados bajo el Código Penal.

De inmediato, le impuso una fianza de $30,000, la cual fue pagada a través de un fiador privado. Quedó en libertad sin grillete electrónico, dijo su abogada Mayra López Mulero.

Específicamente, los cargos contra el exfuncionario están relacionados a la información contenida en sus informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), durante los años 2016, 2017 y 2018.

El fiscal especial independiente (FEI), Manuel Núñez Corrada, explicó al juez que, al indagar en las cuentas bancarias del extitular de Hacienda, se encontró que este supuestamente “escondió casi $200,000 de ingreso en esos tres años”.

El otro fiscal, Miguel Colón Ortiz, precisó a la prensa que Maldonado Gautier supuestamente recibió dinero de una corporación familiar que pasó a nombre de su hijo, Raúl (Raulie) Maldonado, cuando fue nombrado secretario de Hacienda. Aludió a que ese dinero, que supuestamente se le pagó por varios años, no lo reportó a la OEG.

“Esto es un esquema de una corporación, donde a él le pagaban sus gastos personales, utilizando el dinero, y no lo reportaban”, precisó.

“Él le pasa la corporación al hijo y, entonces, la corporación le paga una deuda y le da un dinero y no lo reporta como ingresos en la OEG”, añadió Colón Ortiz, quien no dio a conocer el nombre de la corporación.

La violación principal imputada al exsecretario de Hacienda fue al Artículo 5.7 A de la Ley de Ética Gubernamental. La misma establece que el delito se comete cuando “a sabiendas y voluntariamente, falsifique o deje de presentar o de divulgar cualquier información que sea requerida en el informe financiero que sea solicitada por la Oficina (de Ética Gubernamental) durante la auditoría”.

Además, se le imputó perjuirio, por supuestamente mentir en sus informes financieros, pese a que se le dio la oportunidad de enmendarlos.

“El caso es bien sencillo: un funcionario tiene que rendir un informe e incluir todos sus ingresos y no lo incluyó y mintió bajo juramento, porque no incluyó los informes que tenía que informar. Esto es un caso bien sencillo. ¿Recibió los ingresos? Bueno, sus cuentas hablan por sí mismo. ¿Los reportó? El informe que el reporta en Ética dice si lo reportó o no e inclusive se le dieron oportunidades de enmendar y todavía sigue mintiendo y ocultando información. Es un CPA, es un abogado y es un exsecretario de Hacienda. No hay forma de que se explique de que esto fue un error. No. Esto es delito y por eso responderá Maldonado (Gautier) en su momento”, afirmó el fiscal Miguel Colón Ortiz.

De ser hallado culpable, Maldonado Gautier se expone a tres años de prisión por cada violación a la Ley de Ética y tres años por cada cargo de perjurio. No tendría derecho a probatoria, dijeron los fiscales.

Argumentos ante el juez

En la sala del juez Velázquez Morales, el fiscal Núñez Corrada aludió en que en los tres años identificados el acusado tuvo la oportunidad de hacer enmiendas a sus informes financieros. Más, sin embargo, alegó que nunca reportó tales ingresos.

“Cada uno de esos tres años se le dio oportunidad al imputado de hacer enmiendas de esos informes. Como usted vio en el 2017, cuatro enmiendas, el que era secretario de Hacienda; en el ‘18, cuatro enmiendas…; en el ‘19 tres enmiendas”, indicó.

Tras especificarse de qué trata el caso, la abogada de Maldonado Gautier dio una larga exposición sobre violaciones del proceso de ley y otros alegados problemas con la acusación. Pero, el detalle que más destacó López Mulero es que su cliente es tutor de sus padres y este recibió dinero de su hermana que correspondía a sus padres. Insistió en que no se trata de un ingreso personal.

Específicamente, la abogada hizo alusión de un cheque de $38,000.

“Ese cheque corresponde a un patrimonio de los padres de don Raúl y esos padres estan incapacitado y él es el tutor. Esa persona está administrando ese dinero. Eso no es un ingreso, a manera de ejemplo”, sentenció.

Dijo que nadie en Ética Gubernamental ni el FEI tomaron en consideración que Maldonado Gautier era tutor legal de sus padres.

Alegó que Maldonado Gautier ha sido “criminalizado” por el estado. Planteó ante el juez que, en el proceso investigativo que se dio desde la salida del exsecretario del gobierno en verano del 2019, se le violentó el debido proceso del ley al imputado. Es que aludió que la investigación en su totalidad demoró dos años, cinco meses y 21 días. Además, la letrada indicó que la acusación se duplica si se le acusa por violaciones de ética y de perjurio.

El fiscal Núñez Corrada, por su parte, le dijo a López Mulero “que está totalmente desubicada” cuando habla de la mafia institucional.

“Lo que usted tiene en el expediente es sobre la ocultación de ingresos de un abogado, de un CPA, de un exsecretario de Hacienda”, sentenció, al aludir que Maldonado Gautier no era “Juan del Pueblo”.

“Tranquilo” Maldonado Gautier

A su llegada al tribunal, Maldonado Gautier dijo que está “tranquilo. Seguros que con la verdad vamos a prevalecer”.

Cuando salió de sala, tras haberse revelado los cargos, reiteró estar “tranquilo, con la confianza plena en mi abogada”.

Luego de que se le encontrara causa para arresto, Maldonado Gautier logró salir por una puerta trasera del tribunal y no pudo ser entrevistado por la prensa.

López Mulero, entretanto, se reafirmó en que esta radicación “no debe estar ocurriendo”. Es que se sostuvo en que toda esta acusación es parte de un “represalia”.

Según alegó, “esto es una persecución” contra Maldonado Gautier por haber denunciado una “mafia institucional” dentro del gobierno del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Se le recordó a la letrada que hubo un cambio de administración gubernamental, pero alegó: “¿Qué diferente gobierno? ¿De qué tú hablas? Continuó. Son los mismos”, aseguró.

López Mulero auguró que habría una determinación de “no causa” de parte del juez Velázquez Morales.

“Con toda honestidad, mientras más estudio el caso, más me convenzo de que no deberíamos estar aquí”, manifestó.

“Lamentablemente, aquí no estamos hablando, como dice el fiscal, de que cualquier hijo de vecino y mucho menos. Aquí no se está evaluando la conducta de don Raúl Maldonado Gautier en su carácter como persona, como podría ser cualquiera de ustedes o esta servidora. Aquí se está evaluando su conducta como funcionario público en término de si cumplió o no cumplió con un trámite administrativo que le exige la Ley de Ética. Entonces, lo quieren criminalizar y sacarlo de contexto y de proporción para hacerlo pasar por un viacrucis por razones ajenas a la verdad y a la justicia”, añadió la abogada.

López Mulero no quiso precisar cuáles fueron los alegados fallos que los fiscales Núñez Corrada y Miguel Colón aluden cometió Maldonado Gautier en sus informes financieros como para ser acusado.

“Para mí esto es un caso totalmente insólito”, aludió, al indicar que está “confiada” en que prevalecerá.

Inicios del caso

Originalmente, la vista se supone que se celebrara el pasado 21 de enero, sin embargo, fue suspendida porque los fiscales especiales independientes del caso enfrentaban problemas de salud.

La abogada insistió en ese entonces que Maldonado Gautier ha sido investigado “cabalmente” desde que fue destituido como secretario de Hacienda el 24 de junio de 2019 y, supuestamente, por orden del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Aludió a que lo que ha enfrentado su cliente es una “cacería de brujas”.

De paso, manifestó que la persecución que ha enfrentado Maldonado Gautier con las autoridades estatales contrasta con el apoyo que las autoridades federales les dan a las personas que denuncian actos de corrupción.

Acto seguido, López Mulero aceptó que su cliente continúa colaborando con los federales por los actos de corrupción que denunció en verano del 2019 y que le costó la salida de su cargo.

Fue en marzo del pasado año que el Departamento de Justicia refirió al exsecretario de Hacienda al FEI ante la posibilidad de que haya cometido varios delitos al otorgar el 1 de abril de 2017 el contrato 2007-000246 a Risco Insurance.

La investigación preliminar realizada por el personal de la agencia reveló que existía causa suficiente para concluir que Maldonado pudo cometer violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, que estipula que ningún funcionario público puede obtener beneficios a su favor; al Artículo 254 del Código Penal por intervención indebida en las operaciones gubernamentales, y al Artículo 264 del Código Penal por malversación de fondos públicos.

Más, sin embargo, Maldonado Gautier no fue imputado de ninguno de los delitos mencionados.

El contrato en controversia fue por un monto total de $26,069.93. Se otorgó el 1 de abril de 2017 y tuvo vigencia hasta el 30 de junio de 2018, debido a múltiples enmiendas realizadas al mismo. No obstantes, los cambios no alteraron la suma por la que se pactó el acuerdo, según surge del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

Maldonado Gautier fue secretario de Hacienda entre el 2017 al 2019, bajo la incumbencia de Rosselló Nevares.

Salió del cargo porque el exgobernador le solicitó la renuncia el 24 de junio de 2019, cuando le retiró la confianza por haber hecho unas expresiones públicas en contra de la corrupción.

“Es una mafia institucional de muchos años en los cuáles se habían mantenido esto como un negocio… Tenemos manzanas podridas. Identificamos su modus operandi y tomamos las medidas para resolverlo. Ya se ha contenido. De ahí fue que surgieron muchas amenazas que recibimos mi familia y yo y de ahí que se solicitó la asistencia de la Policía para darnos seguridad”, fue lo que dijo Maldonado en entrevista radial (WKAQ 580).

El pasado 21 de enero, Maldonado Gautier se reiteró en sus denuncias de que existía la corrupción en el gobierno de Rosselló Nevares.

“No solamente en Hacienda, es del gobierno completo y de eso nos reiteramos”, puntualizó el exsecretario, en las breves palabras que hizo a su llegada al tribunal en ese entonces.