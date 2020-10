¿Qué giro han tomado las campañas publicitarias de los seis candidatos a la gobernación en la recta final de las elecciones generales?, ¿Qué efecto pudiera tener un anuncio a estas alturas de la contienda? ¿Qué medios de comunicación han resultados más efectivos para apelar a los electores ante la nueva realidad que impone restricciones tan amplias a la ciudadanía a causa de la pandemia del COVID-19?

Estas y otras interrogantes fueron analizadas por expertos en el tema a días de que se completen las elecciones generales, un proceso que comenzó en los pasados días con el envío de papeletas a personas que ejercerán su voto por correo o domicilio y que continuará con los electores que solicitaron en voto ausente y el adelantado. El día oficial para acudir a las urnas es el martes 3 de noviembre.

A juicio de la relacionista profesional y profesora universitaria Neisha Torres de León, estas elecciones son atípicas, en gran parte por la crisis de salud más grande que han enfrentado todos los países, y las consecuencias de una recesión económica sin precedentes desde hace más de 70 años-, y pueden surgir cambios en electores a última hora, particularmente, considerando que diversas encuestas han hecho énfasis en un porciento considerable de personas que aún están indecisos respecto a quién será su candidato o candidata a la gobernación.

“Ante este panorama de tantas personas indecisas y a estas alturas del juego, lo más recomendable es que los seis candidatos se mantengan ‘por la línea’. Ya están tarde para hacer nuevos esfuerzos o cambiar el mensaje. Estos días deben evitar caer en situaciones de las que no sepan salir. No pueden meter las patas”, manifestó la experta.

Expresó que, además de los anuncios publicitarios en radio, televisión y prensa escrita, entre otros, los aspirantes deben aprovechar los foros de expresión o conversatorios surgidos en las plataformas digitales.

Piden voto íntegro

Precisamente, para tratar de ganar adeptos, hay candidatos que han dado un giro a sus campañas pidiendo el voto íntegro, algo que al principio manejaron con cautela o timidez, destacó Torres de León.

"Al principio los candidatos estaban más precavidos a nivel de campaña publicitaria, pero en esta recta final están más agresivos en sus mensajes y pidiendo lo que no hicieron en un inicio: el voto íntegro. Particularmente, lo vemos en los candidatos del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado y del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, que son los que las encuestas ubican en un aparente empate", dijo.

A su juicio, la figura de un ganador no es predecible por lo que esta última semana pudiera ser trascendental para los aspirantes, aun para los de partidos emergentes que buscan quedar inscritos.

“En el caso del PPD, me llama la atención, que ahora, en la etapa final de la contienda, es que están utilizando los resúmenes de cosas acontecidas en los pasados años. Me refiero a lo de los suministros en un almacén de Ponce, imágenes del huracán, imágenes de Pedro Pierluisi endosando a Ricardo Rosselló. De otra parte, en el PNP buscan atacar la figura de Aníbal Acevedo Vilá con el caso federal que tuvo. Como quien dice cada cual está sacando los trapos sucios”, comentó.

Otro dato que llamó la atención de la relacionista es la ausencia o poca presencia de los logos de los partidos tradicionales.

“Incluso desde las primarias no lo estaban haciendo. El PPD, por ejemplo, en los últimos anuncios en el que pide el voto íntegro no usa la pava. Y en el PNP usan la palma al final del anuncio unos segundos, pero ya no es protagonista como antes que se mostraba con mucho orgullo”, analizó.

Agregó que en el caso del PNP también ha llamado la atención un anuncio con una nueva versión de la Borinqueña en el que se resalta la puertorriqueñidad.

“Es un storytelling que me parece interesante en términos de estrategias porque el mensaje detrás es endosar el voto “sí” a la estadidad pero enfatizando que por eso no se dejaría de ser puertorriqueño”, expresó.

De otro parte, señaló que Juan Dalmau (Partido Independentista Puertorriqueño), contrario a sus contendientes del PPD y PNP, busca en los anuncios darle protagonismo al logo del PIP. “Fíjate que siempre se busca que prevalezca y que predomine el color verde”, expresó al agregar que el pipiolo ha sabido también sacar ventaja en la contienda mostrándose como una figura “empática”. “Y eso agrada… particularmente a los votantes jóvenes”, sostuvo.

En cuanto a la figura de Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), dijo que a diferencia de la pasada contienda de 2016, en este proceso electoral la aspirante no ha estado tan activa en redes sociales. “Además, en los anuncios se le nota con un mejor temple… antes se proyectaba como molesta. Ahora luce mucho más tranquila y eso podría favorecerle”, indicó.

La figura del doctor César Vázquez y el Proyecto Dignidad han gestado campañas publicitarias dirigidos a un sector en particular. “Están bien claros en cuanto al público que apelan y no han provocado otras estrategias”, expresó.

Vázquez ha enfocado su publicidad en el tema de los valores y ha aprovechado los últimos días para participar en diversos programas radiales o televisivos de índole conservador. También se le ha visto en transmisiones en vivo a través de redes sociales como Facebook con figuras religiosas.

“Pienso que el doctor César Vázquez no le sacó partido a las redes sociales y es que creo que presume de manera incorrecta que la gente mayor no usa redes sociales. Y ahí hay una población cautiva, mayores de 60 años, al que pudo apelar. Además, en Twitter su participación es mínima”, expresó Torres de Léon quien en cambio destacó que fue el único aspirante que utilizó un jingle en su campaña.

En cuanto a la figura de Eliezer Molina, quien no tiene comité ni registró gastos de publicidad ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE)- indicó que “nunca definió a su público”. “Él estuvo probando qué le funcionaba y eso a estas alturas no provoca cambios significativos. Se nota que prende el Facebook Live cada vez que tiene tiempo. No tiene mensajes definidos y se nota en su ‘delivery’… está tarde para organizar su estrategia mediática”, opinó.

Punto de vista de una publicista

De otra parte, la vicepresidente de la Junta de Directores de la Asociación de Agencias Publicitarias de Puerto Rico, Alexandra Caraballo, expresó que en estos últimos días de cara a las elecciones urge que los partidos tiren “los últimos cartuchos” para buscar la simpatía del votante indeciso. Las campañas publicitarias como los debates juegan un rol importante, destacó.

Sin entrar en detalles de campañas específicas y reservando el derecho de mencionar nombres de aspirantes, la publicista destacó que, usualmente, en esta etapa final las campañas buscan una de dos cosas: debilidades de los adversarios y fortalezas de los candidatos.

“Buscan la debilidad del otro y la comparan con sus fortalezas…”, expresó al agregar que en las primarias se vio una campaña “bien agresiva” comparada con contiendas similares en años anteriores.

Acotó que en cuanto a financiamiento en campañas pasadas se percibían mayores fondos para estos gastos. “Hay que tomar en consideración que eran menos candidatos y que ahora tenemos a un grupo considerable de electores bajo otras condiciones. Me refiero a votos por correo, adelantado, a domicilio… además, la pandemia cambió por completo el modelo de hacer campañas. Pero, no debe sorprendernos que todos hayan dejado fondos para el final. Eso es típico de las campañas eleccionarias para tratar de buscar el mayor número de votos que se pueda”, explicó quien en el pasado ha trabajado para campañas de políticos y que en estas estrategias los candidatos se consideran productos a los que hay que promocionar.

Agregó que el giro que tome en estos días las campañas publicitarias se regirá, en gran parte, a las encuestas internas de cada partido.

“En el pasado veíamos que esas últimas estrategias publicitarias estaban enfocadas en el factor calle con caravanas y otras actividades que hoy están limitadas por el COVID-19. En el pasado era importante ese ‘door to door’. Ahora todo gira a llamar la atención a través de medios masivos y digitales”, acotó.

Por ejemplo, mencionó, que los anuncios en televisión y la radio se tornarán más agresivos. Pero destacó también los medios digitales, los cuales son ideales utilizar cuando se pretende llegar a poblaciones segmentadas por demografía como lo son los jóvenes o miembros de la comunidad LGBTT, entre otros grupos de votantes. Ese trato por audiencias, no se veía en campañas hace ocho o 12 años, resaltó.

Al igual que Torres de León, señaló que las estrategias finales a siete días de las elecciones deben distanciarse de las controversias.

“Los candidatos no deben contradecirse con expresiones anteriores, deben mantener postura y evitar solucionar malos entendidos porque propiciarían una conversación enfocada en sus debilidades”, aconsejó.

¿Cuánto han invertido los candidatos en medios y publicidad?

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre tres de los candidatos a la gobernación (Pedro Pierluisi, Carlos “Charlie” Delgado Altieri y Juan Dalmau) han rendido informes de gastos en agencias publicitarias o medios de difusión ascendientes a $1,128,949.36, según datos que aparecen registrados en la Oficina del Contralor Electoral (OCE), entidad destinada a auditar los informes que rinden los partidos políticos, aspirantes y candidatos a la gobernación.

Cabe señalar que los informes se rinden trimestralmente y los gastos incurridos desde el 1 de octubre en adelante deben ser entregados a la OCE en o antes del 16 de noviembre.

Del más de $1.1 millones invertidos en publicidad y medios unos $764,367.52 se adjudican a Pierluisi; $363,051.84 a Delgado Altieri; y $1,530 a Dalmau. No se informó de gastos de esta índole adjudicados a los comités de los candidatos Alexandra Lúgaro (MVC) o de César Vázquez del Proyecto Dignidad. Mientras, el candidato independiente, Eliezer Molina, no radica informes de ingresos y gastos porque decidió no incorporar un comité de campaña en la OCE.

Estos gastos por publicidad y pautas en medios son aparte a los que se pagan a través de los comités de las colectividades, desde donde en muchas ocasiones se establecen campañas publicitarias apoyando a candidatos de la gobernación y de otras posiciones. En este tipo de pautas, por lo general, se hace la salvedad mediante letras o audios que indican que el material publicitario es auspiciado o pagado por un comité o amigos del aspirante. Estos comités rinden sus informes de manera individual.

De los gastos del comité de Pierluisi, más de $270,000 se generaron en el mes de julio para la compra de espacios en medios, billboards, publicidad en televisión, radio y prensa.

Mientras, los mayores gastos de Delgado Altieri están dirigidos a “servicios de publicidad”.

De otra parte, los $1,530 de Dalmau se utilizaron el pasado mes de septiembre para anuncios y avisos.