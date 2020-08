Con cautela y sin comprometerse, los representantes novoprogresistas Antonio “Tony” Soto y Juan Oscar Morales no cerraron las puertas hoy a que “gane quien gane en las primarias” la Cámara de Representantes investigue las causas de la debacle primarista del pasado domingo, 9 de agosto que dejó a miles de electores penepés y populares sin votar, porque las papeletas no llegaron a los colegios.

“No quisiera adelantarme hoy, antes de que se termine el evento (electoral del domingo), a estar estableciendo que vamos a investigar. Preferiría que culmine todo el proceso tratando de darle la mayor calma, seguridad y certeza al electorado para que participe el domingo 16 (de agosto)”, dijo Soto, quien igual que Morales y la gran mayoría de la delegación novoprogresista en la Cámara es partidiario de la candidatura de Pedro Pierluisi en la contienda primarista.

“Tampoco podemos sustraernos de lo que ocurrió” y dijo que hay “una responsabilidad directa” del presidente Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan E. Dávila, y de los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP), María “Lolin” Santiago y del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano.

“Es completamente iluso pensar que ninguna de esas tres personas no sabía el día antes de la primaria que las papeletas no estaban listas y que los camiones no iban a salir a tiempo. Esas tres personas sabían de manera directa que los materiales no estaban a tiempo y no tomaron ninguna acción correctiva”, reclamó Soto.

Al preguntarle si la caótica situación se debía investigar, como solicita la minoría popular, el representante y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara reiteró que prefería esperar a que culminen las votaciones el próximo domingo. “Es para darle tranquilidad electorado y que tengan confianza de que el proceso es llevado de la manera correcta y no desalentar la participación ciudadana. Luego de que termine el proceso y se le garantice el voto a cualquier elector que quiere participar, gane el que gane, tenemos que tomar las decisiones para que esto no vuelva a pasar”, dijo Soto.

Morales dijo, por su parte, que el martes previo al evento por el encomienda del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, acudió con el portavoz de su delegación, Gabriel Rodríguez Aguiló, a la oficina de Operaciones Electorales de la CEE en Hato Rey para conocer cómo estaba el proceso. “Allí lo que se nos dijo es que todo estaba listo y que no había ningún tipo de problema. Fuimos directamente con ‘Lolin’ (la comisionada penepé), le hicimos preguntas, ya se había comenzado el ensamblaje y, cuando pasó lo del domingo, me di cuenta que no nos dijeron la verdad. El Presidente de la CEE tiene responsabilidad, pero los comisionados, la Junta de Primarias también”, sostuvo el legislador, que preside la Comisión de Salud de la Cámara.

“La información que tengo es que ya el viernes pasado ellos sabían que faltaban muchas papeletas de precintos por imprimir. La responsabilidad del comisionado PPD y PNP fue levantar su banderita de protesta y decir: ‘no estábamos listos para el domingo’ y, nosotros hubiésemos estado en mejor posición de evaluar si en efecto el domingo se iba a poder celebrar esa primaria”, indicó Morales.

“Estos funcionarios tienen que rendir cuentas gane quien gane, rindiendo un informe… Mi petición es que el presidente lo haga”, añadió.

Expresó que “si queremos transparencia y que el pueblo vuelva a confiar, el presidente tiene la obligación de dar un resumen con evidencia de que fue lo que pasó, con las órdenes de compra, la bitácora de cómo fueron imprimiendo las papeletas y por qué ninguno de esos funcionarios levantaron su voz el viernes o sábado y dijeron que todavía no estamos listos”.

“Con ese informe los habremos de evaluar y, si es necesario de hacer una investigación, se hará”, aseveró el legislador.