Cayey. Los problemas con el servicio eléctrico, así como el tema de la seguridad fueron algunas de las preocupaciones que dieron conocer los cayeyanos entrevistados al azar por Primera Hora.

Ramonita Ortiz, residente de la barriada El Polvorín, afirmó que su principal preocupación es la seguridad.

“A veces uno camina con miedo, porque se oyen muchos tiros a cualquier hora el día. Uno sale con preocupaciones”, expresó.

Opinó que, para atender el asunto, se necesitan “más policías. Es la única forma”, pero reconoció que “es bien difícil”, pues “en todo Puerto Rico está la situación así”. Opinó que las cámaras de seguridad y los sistemas de detección de disparos podrían ayudar.

Agregó que otro problema es “quizás las personas que viven en los campos que se sienten un poco abandonadas, que no atienden sus preocupaciones” sobre “los hoyos” en las carreteras. “Pero es en los campos, porque del pueblo no tengo ninguna queja”.

Asimismo, sostuvo que “he visto mucho y he oído comentarios sobre envejecientes abandonados. Yo no tengo ese problema, porque tengo una hija y un yerno muy buenos que nos atienden perfectamente cualquier necesidad, pero sí sé de muchos casos de personas solas”.

Exhortó al municipio a tratar de tener “más amas de llaves” y “estar más pendiente de las personas encamadas y envejecientes” que atraviesan esa situación.

En contraste, destacó que, “las pocas veces que he necesitado ayuda del municipio, siempre me ha respondido bien”, y también alabó el trolley del municipio como “un servicio excelente”.

A Luis Rivera Ramos, por su parte, le preocupa el problema frecuente de falta de energía eléctrica.

“Yo tengo unas condiciones. Me afecta, porque yo soy asmático, y cuando se va la luz ya se me ponen las cosas difíciles. Porque ya tengo que bregar con otro sistema y tengo que ir al hospital, porque no tengo planta”, comentó.

Reconoció que es más un asunto de LUMA, pero cree que “el municipio debería darle (provocar) presión”.

En cambio, resaltó que “no me puedo quejar del alcalde porque ha hecho demasiada obra, y se ve el pueblo bonito y ha prosperado”.

Una residente del barrio Rincón que se identificó solo como María expresó que su preocupación es que necesita la asistencia de un ama de llaves, porque ha perdido la visión.

“He ido a la alcaldía y allí me han atendido. Pero no se ve la ayuda. No me han prestado la ayuda”, explicó. “Yo necesito un ama de llave, porque yo no veo. Tengo todos los enseres rotos. Y me apuntaron para darme ayuda, pero no ha llegado”.

Exhortó al municipio a que buscara la forma de agilizar su proceso para proveer el servicio de ama de llaves, de manera que puedan atenderla.

Del lado positivo, celebró el apoyo recibido por parte de la alcaldía para adquirir unos espejuelos luego que empezó a perder la vista.

Por su parte, Jennifer, empleada de un negocio del centro del pueblo, también se expresó preocupada por el asunto de la seguridad.

“La policía, a veces estamos escasos de policías. Son situaciones que pasan aquí en el mismo pueblo de Cayey, robos, en los estacionamientos de los malles, los carjackings. Es la criminalidad, porque hoy en día, a plena luz del día, pasa”, comentó.

Recomendó, “por lo menos en esta área, donde corre la gente, tener un guardia supervisando, dando rondas. El municipio debería tener policías, porque aquí no hay casi”.

Agregó que otra preocupación reciente ha sido que “estaban muchos barrios aquí sin energía eléctrica. Pero están trabajando con eso. Y el municipio ha respondido desde el día uno que no había luz, le tiene a la gente comida, lleva agua a todas las comunidades”.

De hecho, destacó como positivo la respuesta del municipio a la emergencia. “Me gustó. Fue rápido, rápido. Si alguien sabía de personas mayores que necesitaran algún servicio, de personas encamadas que necesitaran algo, que acudieran o mandaran la dirección o algo, para responder y ayudarles rápido”.

Mientras una joven que se identificó como Leysha, sostuvo que “mi preocupación es el problema de la luz, que se va rápido. Un vientito, una lloviznita y se va rápido”.

Comentó que “hay muchos postes que tienen muchos cables colgando y mal puestos, y pienso que se podría solucionar eso poniéndolos más recogidos”. Aunque reconoce que el asunto está en manos de LUMA, considera que “municipio podría ayudar un poquito por lo menos”.

“También, como están reconstruyendo aquí en Cayey, están tumbando cosas, cerrando calles, y ese polvo se riega mucho. Y por lo menos yo, que padezco de sinusitis, y otras personas como yo que tienen problemas respiratorios, nos afecta mucho”, agregó, recomendando el uso de lonas protectoras para evitar que se escape tanto polvo.

Como positivo, resaltó “algo que están haciendo ahora, pues veo como más negocios. El pueblo se ve más activo que como estaba antes, que estaba bien muerto, y cuando yo estudiaba aquí en la vocacional de Cayey no había dónde ir ni dónde pasar el mediodía con las amistades. Pero ahora sí hay más negocios y más cositas”.

A Cayey se le conoce como la “Ciudad de las brumas”, la “Ciudad del Torito” y la “Ciudad del coquí dorado”.

Según el Censo de 2020, el municipio contaba con 41,652 habitantes.

Cayey cuenta con muchos atractivos. Entre ellos, el barrio Guavate, que alberga parte del Bosque Estatal de Carite y es la cede de la “ruta del lechón”.

El pasado de Cayey se remonta al poblado indígena llamado Toíta en las márgenes del Río de la Plata. Se utiliza el nombre de Cayey escrito por primera vez en el 1519 y su grafía ha recibido las transformaciones de Cahey, Cayei, Caiyey y Calley.