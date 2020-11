El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Francisco Rosado Colomer dijo esta mañana que en los 182 maletines hallados en una bóveda del Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey deben haber entre tres mil a cuatro mil papeletas sin contar.

“Lo que me han dicho es que lo que se encontraron están entre las 3 mil y cuatro mil papeletas”, dijo Rosado Colomer en entrevista radial en Pegaos En La Mañana por Radio Isla.

El juez dijo que aunque no se puede precisar cuánto tiempo demoraría la contabilización de esas papeletas, aseguró que el proceso se debe terminar entre esta noche y mañana.

Sobre qué tipo de papeletas hay en esos maletines, el presidente dijo que no tiene información de cuáles exactamente son las casificaciones, pero sí mencionó que “son papeletas que están distribuidas entre casi todos los precintos, me parece que hay como 20 de los 110 que tenemos no estaban en esos maletines y las papeletas el inventario no tenemos de cuáles son las clasificaciones”.

“Puedo decir que el primer maletín que fue de San Juan 1 que abrimos, tenía tres papeletas, dos papeletas municipales y una legislativa, habrá otros maletines que tengan otro tipo de papeletas que incluya todo, pero hay de todo ahi y es a través de toda la isla", agregó.

Ayer al mediodía el presidente de la CEE dijo en una conferencia de prensa que hasta ese momento eran 174 los maletines encontrados con papeletas de la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente (JAVA).

Poco después, se dio cuenta del hallazgo de ocho maletines adicionales, por lo que asecendió a 182 los maletines con papeletas que la CEE no había contabilizado.

Los ocho maletines adicionales aparecieron en una tercera bóveda en la que se supone que no hubiera este tipo de material electoral, según supo Primera Hora.

El hallazgo abonó al clima de incertidumbre y de desconfianza que se ha creado sobre el manejo y contabilización de los votos emitidos por los electores el pasado martes 3 de noviembre en los comiciios generales.