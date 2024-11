La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla, emitió la segunda certificación parcial en la mañana de este miércoles, con el 91% de los colegios contabilizados para los comicios generales de 2024.

A las 6:00 de la mañana de hoy, las cifras de la CEE reflejaban una ventaja de Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), para la gobernación con 438,183 votos o el 39.45%, frente a Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño y Alianza Patria Nueva, quien tenía 364,145 votos o el 32.78%.

Por su parte, Pablo José Hernández, del Partido Popular Democrático, mantenía una ventaja del 44.55% sobre William Villafañe, del PNP, con 35.04%.

“Este resultado parcial no constituye y tampoco debe interpretarse como un resultado final o la proyección de un resultado final pues todavía hay votos en proceso de contabilización o escrutinio”, sostuvo Padilla.

Agregó que “el resultado final y oficial de evento electoral solo será y se anunciará al finalizar el escrutinio general”.

Mientras, Padilla dijo que no se logró contabilizar en la noche del evento la totalidad de los colegios por “distintas situaciones”, como por ejemplo, que “no se pudo transmitir por la señal” o que por la hora “se cerró la elección y hasta que no regrese no se puede abrir para divulgar”, o que “se envió con la máquina de escrutinio sin haberle dado a ‘divulgación’”.

Aseguró que los resultados finales y oficiales del 100% de los colegios se conocerán una vez culmine el proceso de escrutinio general, que comenzará el martes, 12 de noviembre.

“En ese momento, se retomará el conteo de los votos”, apuntó.

Con relación al voto adelantado y ausente, explicó que el “proceso de contabilización tiene tres etapas”.

“La primera tiene la validación de la identificación que tiene ese sobre para validar que es el elector que fue el que votó”, dijo. “En esa etapa hay un por ciento mayor de lo contado”.

“La otra etapa es la segregación de las papeletas. Es un por ciento distinto, y finalmente, la tercera parte, que fue lo que anunciamos ayer, que es el voto contado”, añadió.

También dijo que un tribunal resolvió en horas de la noche “que la contabilización del voto adelantado no continúa hoy, sino que conforme a lo establecido por el manual continuará el martes 12 de noviembre, cuando comienza el escrutinio general”.

Cuando se le preguntó cómo iba ese conteo, dijo que “se ha alcanzado una tercera parte”.

Mientras, la funcionaria indicó que durante el evento electoral tuvieron que reemplazar 20 máquinas en los colegios electorales, mientras que harán una revisión para conocer cuántas presentaron problemas sin que fueran removidas por otras.

“No hemos concluido el evento electoral. Ahora vamos al escrutinio y continuaremos trabajando en el escrutinio y trabajaremos lo que no corresponde, no haremos más expresiones sobre Dominion”, afirmó.