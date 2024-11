La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, reconoció este martes que, aunque confiaba en que al cierre de los colegios de votación a las 5:00 p.m. se alcanzaría un 80% de conteo del voto adelantado y ausente, la cifra apenas llegó a un 49%.

“Se terminó de contar a las 5:00 p.m. Iban por un 49% aproximadamente”, dijo Padilla Rivera, a preguntas de El Nuevo Día.

Ayer, lunes, en conferencia de prensa, la funcionaria había indicado que el conteo del voto adelantado y ausente iba por 45%. Ahora, explicó que solo se alcanzó el 49%, porque se siguen recibiendo sobres con papeletas votadas. Es decir, mientras aumenta el universo de papeletas recibidas, se reduce el porcentaje de contadas.

PUBLICIDAD

“Lo que pasa es que ese por ciento va cambiando dependiendo de cuánto se va recibiendo”, recalcó Padilla Rivera.

“Yo entendía que podíamos lograr un 80%”, admitió.

Padilla Rivera no desglosó cada partida de voto adelantado y ausente contabilizada al momento.

Recordó, sin embargo, que, una vez recibidas en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA), las papeletas votadas pasan por tres etapas para su fiscalización, y la primera es para validar que se trató de un elector que solicitó estos mecanismos de votación y que, al enviar sus papeletas de vuelta, remitió copia de su identificación. El voto adelantado se comenzó a contar la semana pasada tras varias dilaciones.

Aunque el conteo del voto adelantado y ausente finalizó hoy, a las 5:00 p.m., como lo establece el Código Electoral, queda pendiente un pleito legal presentado por cuatro de los cinco comisionados electorales, luego de que Padilla Rivera expresara, en el pleno de la CEE, su intención de continuar ese conteo mañana, miércoles.

Padilla Rivera interpreta una reciente determinación del juez superior Raúl Candelario como que el voto adelantado y ausente debe contarse de manera “ininterrumpida”. La decisión del togado se produjo luego de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) acudiera al tribunal y prevaleciera para exigir que se siguiera contando este voto, aún sin balance electoral.

“Lo que establece la sentencia, a interpretación de esta presidenta, es que se ordena la contabilización ininterrumpida. ¿Qué significa eso? Que tenemos que continuar. Cierro a las 5:00 p.m. (del día del evento). Divulgo lo que tengo hasta las 5:00 p.m. y continuó al día siguiente. Evidentemente, hay discrepancias en cuanto a esa interpretación”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, es el único que favoreció continuar el conteo del voto adelantado y ausente el miércoles. De ordinario, el voto adelantado y ausente que queda pendiente al cierre de los colegios se contabiliza durante el escrutinio, porque la CEE se concentra en divulgar los resultados del voto regular.

Al momento de esta publicación, Vega Borges es el único de los cinco comisionados electorales que no ha atendido prensa en el segundo piso del edificio principal de la CEE. Tampoco ha contestado múltiples llamadas a su celular y sus portavoces de prensa han dicho que se encuentra “trabajando”.

Entretanto, los comisionados de Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana, Juan Manuel Frontera Suau y Lillian Aponte, respectivamente, dijeron, en entrevistas separadas, que la CEE no estaba preparada para el conteo del voto adelantado y ausente.

“No está preparada para atender un voto adelantado excepcional, donde no se le requiere evidencia al elector de esa excepcionalidad. Si el elector está encamado, no se le exige evidencia. Si el elector dice que lo solicita por trabajo, no se le solicita evidencia”, dijo Frontera Suau, destacando la falta de fondos y de personal para atender miles de votos de ambas modalidades.

“En términos generales, el manejo del voto adelantado ha sido un proceso atropellado y un manejo irregular”, agregó Aponte.