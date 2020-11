La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) emitió anoche una tercera certificación preliminar de los resultados de las elecciones generales 2020, según establece el Código Electoral.

La certificación preliminar, dada a conocer en la mañana de hoy, incluye el 100% de los colegios escrutados, más no las papeletas protestadas, no adjudicadas, las no contadas, así como las de electores añadidos a mano, que serán objeto de revisión y adjudicación en el escrutinio general de votos, que comienza el martes próximo.

El resultado y certificación final será emitido una vez finalice el escrutinio general o recuento de votos.

En la gobernación, en esta tercera certificación preliminar, el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi volvió a liderar los resultados con 406,830 votos para un 32.93%, seguido del candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado Altieri, quien obtuvo 389,896, para un 31.56%.

Alexandra Lúgaro del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), acumuló 175,583 votos (14.21%), Juan Dalmau Ramírez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), 169,516 votos (13.72%); César Vázquez Muñiz, del Proyecto Dignidad 85,211 votos (6.90%) y Eliezer Molina Pérez 8,485 votos (0.69%).

Según la CEE el total de votos emitidos fue de 1,235,521 para una participación del electorado de un 52.84%.

En la comisaría residente a Washington, la candidata del PNP, Jenniffer González prevaleció con 490,273 (40.85%). Le siguió el candidato del PPD, Aníbal Acevedo Vilá con 384,619 (32.05%), Zayra Jordán Conde, del MVC con 154, 751 (12.89%), Ada Norah Henríquez, del Proyecto Dignidad con 94,059 (7.84%) y Luis Roberto Piñero, del PIP, on 76,398 (6.37%).

La CEE informó que una vez sean notificados los candidatos de los resultados parciales o preliminares, en caso de proceder un recuento, tendrán 72 horas para entregar a la Comisión una lista de observadores.

“Transcurridas las 72 horas, la Comisión podrá comenzar el recuento, independientemente los candidatos entreguen las listas de observadores o no”, detalló la CEE en un comunicado de prensa.

Recordó que una de las razones principales para emitir las certificaciones preliminares es que comiencen las 72 horas que restringen o limitan el comienzo de un recuento. “Así lo disponen los Artículos 10.7 y 10.8 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020”, agregó la CEE.

Sostuvo que en la Sección de Divulgación de Resultados Electorales de la página de internet de la CEE aparecen publicados los resultados de la noche del evento. “Estos resultados son preliminares. Enfatizamos que los resultados finales son aquellos que surgen una vez se cuentan la totalidad de los votos en el escrutinio”, dijo para explicar que en el escrutinio se contará el voto adelantado de hospital, el voto añadido a mano del evento y aquel añadido a mano de confinado, el voto ausente.

Además, se contabilizarán, el voto adelantado de Correo que llegue hasta el último día del escrutinio con mata sellos del 3 de noviembre de 2020, aquellos votos adelantados de las papeletas rechazadas por la máquina de escrutinio electrónico cuyas actas no se pudieron reconciliar al cierre de resultados del evento, entre otros.