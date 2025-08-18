La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) comenzó hoy, lunes, un recorrido por escuelas superiores públicas alrededor de Puerto Rico con el objetivo de orientar e inscribir a estudiantes que cualifiquen para votar en las próximas elecciones generales.

“Nuestra democracia necesita que las nuevas generaciones comprendan la importancia de su participación”, expresó el presidente de la CEE, el juez Jorge Rivera Rueda, quien explicó que el proyecto fue planificado durante meses en coordinación con el Departamento de Educación y con el apoyo unánime de todos los comisionados electorales.

La iniciativa comenzó oficialmente este lunes, 18 de agosto, con visitas a escuelas en San Sebastián, Arecibo, Morovis, Ponce, Caguas, Humacao, Las Piedras y Guayama. La meta de la Comisión es llegar a 85 planteles antes de que finalice septiembre, y continuar el esfuerzo durante todo el año escolar.

El secretario de Educación, Eliecer Ramos Páres, respaldó la campaña, destacando su valor cívico y formativo.

“Es esencial que nuestras futuras generaciones comprendan el valor de su participación en los procesos electorales y comiencen a ejercer su rol como ciudadanos activos desde ahora”, afirmó.

Los estudiantes que cumplan 18 años en o antes del 7 de noviembre de 2028 pueden solicitar su tarjeta electoral siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Código Electoral.