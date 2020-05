Este domingo unas 1,500 familias del pueblo de Ceiba podrán agasajar a mamá con un desayuno especial luego de que reciban varios productos a través del Municipio.

El alcalde Ángelo Cruz indicó a Primera Hora que mañana, en horario de 9:00 de la mañana hasta el mediodía, implementará la entrega de las compras -que incluirán leche fresca, un paquete de pan familiar, una docena de huevos, papitas para freír y dulces- a través de un servicarro localizado en la calle principal de la Casa Alcaldía.

“Esto es para que en medio de la emergencia provocada por el coronavirus las familias no dejen de celebrar juntos, y en especial con mamá”, dijo en referencia al próximo Día de las Madres de este domingo.

Quienes deseen beneficiarse de la entrega deben llevar identificación y una factura que demuestre su domicilio en Ceiba.

“Hemos entregado 10,000 compras durante la emergencia, pero pensamos que no habíamos dado nada para el desayuno y en el fin de semana de las madres ¿qué mejor que un desayuno en familia as madres, desayuno en familia?”, compartió.

Sobre los alimentos, indicó que fueron adquiridos por el Municipio y la inversión aproximada fue de $5,500. “Los dulces fueron donados”, especificó Cruz.

Pero el festejo no quedará solo sobre la mesa, pues el domingo arrancará una carroza por los barrios para celebrar a mamá con música de trío. El recorrido iniciará a las 6:00 de la mañana.

“Le deseo a todas las madres que lo pasen muy bien. Sin ellas este mundo no existiera y le pido mucho a Dios que me las proteja y les dé mucha salud, que no salgan del hogar y que se cuiden. Esto (la emergencia) va a pasar. Es cuestión de seguir de direcciones”, aseguró.

En Ceiba residen unas 6,000 familias, según estimó el alcalde. La mayoría ha recibido artículos de protección, como mascarillas y “hand sanitizer”. “Ahora estamos esperando a que nos lleguen más para completar las entregas”, manifestó.

En el Municipio, al momento y según el Departamento de Salud, hay ocho casos de coronavirus registrados, “a los que estamos dando seguimiento”. De igual forma, aseguró que se continúa con la desinfección de calles y áreas frecuentadas por el público, como supermercados y farmacias.