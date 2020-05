Los servicios en la clínicas externas de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), que opera en el Centro Médico, se reastablecieron hoy, informó el director ejecutivo Jorge E. Matta González.

Matta González, afirmó que los servicios en clínicas externas se han reestablecido de forma segura y cumpliendo con las disposiciones de la orden ejecutiva firmada por la gobernadora Wanda Vázquez y el toque de queda establecido.

“Vamos a seguir un plan enfocado en mantener las medidas apropiadas de seguridad y los servicios serán reanudados gradualmente con el propósito de poder controlar el volumen de personas dentro de nuestras instalaciones”, explicó el también director ejecutivo del Hospital Universitario de Adultos (UDH).

PUBLICIDAD

Matta González dijo que se han implementado una serie de medidas y procesos operacionales en todas las instituciones.

Por ejemplo, en el caso de clínicas externas, las medidas incluyen, pero no se limitan, a coordinación de citas por bloques de horario; se autorizará solo un acompañante para pacientes menores de edad, pacientes de la tercera edad que no estén aptos para salir solos y personas con alguna discapacidad.

“El personal de seguridad le tomará la temperatura y le solicitará que se higienice las manos antes de entrar al edificio. Esta medida es obligatoria. Deberá utilizar mascarilla, cubriendo su boca y nariz, en todo momento mientras se encuentre en la ASEM, a menos que el profesional de la salud que lo atienda le solicite que se la remueva”, manifestó Matta González al indicar que el personal podrá solicitarle a la persona que salga si no sigue estas instrucciones.

El director ejecutivo de la ASEM y de UDH, aseguró que no se atenderán pacientes sin cita confirmada y que es importante cumplir con el requerimiento del distanciamiento social.

Asimismo, ASEM suministró una lista de preguntas comunes que los pacientes puedan tener:

1- Si tengo una cita programada, ¿me puedo presentar, aunque no me hayan llamado? NO. Solo se pueden presentar aquellos pacientes que reciban nuestra llamada para confirmar su cita.

2- Si tenía una cita mientras las clínicas permanecieron cerradas ¿me puedo presentar? NO. Le reprogramamos una cita. Personal de la ASEM estará comunicándose.

3- Si me llaman para confirmar mi cita, ¿a qué hora debo llegar? Debe llegar no más temprano de una hora antes de su cita, para iniciar el proceso de registro. NO se permitirá la entrada de pacientes fuera de la hora de su cita.

4- ¿Debo llegar temprano para hacer fila? NO. El aglomeramiento de personas está prohibido. Si usted llega temprano deberá permanecer en su carro hasta la hora de su cita.

Para dudas o preguntas pueden comunicarse al (787) 777-3535 extensiones 2104 y 2107.