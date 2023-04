Las promesas de una reconstrucción y eventual reapertura de las facilidades del parque nacional y ecoturístico del balneario de Punta Santiago, en Humacao -donde actualmente hay en abandono un parque acuático, 36 cabañas frente al mar, 63 espaciosas villas y un área de casas de remolque-, se han convertido en el cuento de nunca acabar durante los pasados años.

Ahora las excusas se evaporan luego que Primera Hora confirmara que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha asignado cerca de $15 millones para unos 16 proyectos de recuperacón que ni si quiera han comenzado.

Hasta el 16 de febrero de 2023, FEMA había asignado un total de $14,749,045.80 al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para el desarrollo de proyectos de recuperación en las instalaciones. “Estos fondos incluyen proyectos para reparaciones en el puerto de Punta Santiago, en la estación de bombeo del parque acuático de Punta Santiago y 14 proyectos de reconstrucción en el Centro Vacacional Punta Santiago”, detalló por escrito la portavoz de prensa de FEMA, Karixia Ortiz.

“La asignación total incluye $2,116,985.81 para trabajos de mititación de riesgos”, agregó.

El azote del huracán María, en 2017, fue el golpe radical para las instalaciones. ( Carlos Giusti/Staff )

Primera Hora supo que las autoridades federales han recomendado demoler las cabañas que ubican frente al mar y relocalizarlas o reconceptualizar otro plan en otro lugar del expansivo terreno que ocupa el balneario y que está colindante a la Reserva Natural Efraín Archilla, un parque recreativo de 3,186 cuerdas de terreno y refugio de vida silvestre como tinglares, pelícanos pardos y la boa puertorriqueña, entre otras especies.

Abordada sobre el tema, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, sostuvo que si bien es cierto que hubo una millonaria asignación de fondos por parte de FEMA, no todo el dinero ha sido obligado. Asimismo dejó establecido que cualquier acuerdo que se establezca con el municipio debe ser aprobado por el Servicio federal de Parques Nacionales.

Es notable el deterioro en las cabañas. ( Carlos Giusti/Staff )

La funcionaria explicó que, por ejemplo, se comenzó el proceso de limpieza de áreas verdes para que los consultores de la agencia puedan entrar y hacer el ‘assesment’ que daría paso a una subasta para revitalizar el sistema eléctrico subterráneo y otras mejoras generales al centro vacacional de Punta Santiago, un proyecto que se cubrirá con $1 millón de fondos ARPA. “Una vez se complete el ‘assesment’ por parte de nuestros consultores se someterá a ASG (Administración de Servicios Generales) el paquete para subasta de mejoras al centro”, enfatizó sin precisar si los trabajos comenzarían este mismo año.

De otra parte, puntualizó que unos $7.6 millones de fondos de FEMA para reparar daños en unas nueve villas, piscinas, el centro de convenciones, facilidades recreativas, la oficina de venta de boletos, varios concesionarios, el parque acuático y el sistema eléctrico, entre otros, aun no han sido obligados por la agencia federal. “Se encuentran en la fase ‘Pending Scope & Cost Completion by Applicant’ en FEMA”, expuso al indicar que una vez se obliguen los fondos se estaría pasando al proceso de propuesta de proyectos (RFP) para los trabajos de reconstrucción. Sin embargo, aun no hay fechas en agenda para que esto ocurra.

Hay otros $7.5 millones que sí fueron obligados y que serían utilizados para la restauración de seis cabañas y siete villas. Sin embargo, según la titular del DRNA este dinero se obligó al principio del desastre de María sin tomar en cuenta que faltaba la otra parte de las facilidades. Aunque hubo un proceso de subasta para las 13 reconstrucciones en conjunto, la agencia esperará para que se puedan incluir todas las restauraciones en un solo proyecto y subasta. ¿Cuándo ocurrirá esto? Tampoco hay fecha.

No hay fecha para el comienzo de los trabajos de reconstrucción. ( Carlos Giusti/Staff )

El otro asunto sobre el tapete es arreglar los daños del sistema de bombeo de agua, uno que según el DRNA está en proceso de preparación de paquete de subasta para someterlo a la ASG. ¿Existe alguna fecha para estos trámites? La respuesta es no.

Mientras tanto, lo que por décadas fue una alternativa de aventura playera para el disfrute de miles de turistas locales e internacionales, es hoy un lugar desolado, con estructuras abandonadas y un parque acuático en deterioro con agua estancada que podría ser criadero para el mosquito transmisor del dengue.

El azote del huracán María, en 2017, fue el golpe radical para las instalaciones considerando que la comunidad de Punta Santiago fue una de las más devastadas por el fenómeno atmosférico en el área este de la isla. Los vientos de 155 millas por hora y las marejadas ciclónicas arrasaron con las facilidades recreativas y se extendieron a las comunidades donde el nivel del agua llegó hasta los cinco pies en muchas residencias. La tragedia ocurrida en Punta Santiago fue reconocida internacionalmente luego que los vecinos hicieran un pedido de auxilio escribiendo las palabras S.O.S (señal de socorro) en la carretera para que fuera vista desde el aire.

Y en medio de este deplorable escenario ha habido por años una disputa entre el municipio y el gobierno central por el traspaso de las instalaciones del parque nacional y en los últimos meses se habla, nuevamente, de un posible consenso para que el DRNA pase la coadministración de algunas de las facilidades al ayuntamiento, dirigido por el alcalde novoprogresista Julio Geigel. Pero como en todo trámite que embarca esta historia, la fecha exacta del acuerdo es una incógnita.

“Desde que llegué a la administración en el verano pasado, que comencé a comandar los destinos del pueblo, una de las prioridades que le expresé al gobernador es que pasaran las facilidades de Punta Santiago para empezar a desarrollar el área. Esta es la zona más importante que tenemos en Humacao, es prácticamente de despunte para el turismo”, explicó Geigel, quien asumió las riendas de la alcaldía en junio de 2022, tras ganar una contienda especial para llenar la vacante dejada por Reinaldo “Rey” Vargas, acusado por las autoridades federales de un alegado esquema de corrupción gubernamental.

El alcalde de Humacao, Julio Geigel. ( Carlos Giusti/Staff )

Geigel explica que el gobierno había adelantado planes de transferir parte de las operaciones al municipio con la pasada administración de Humacao, pero el acuerdo no era factible para el ayuntamiento porque era solo por un término de cinco años.

“Tengo un plan de desarrollo para ese balneario que demoraría entre ocho a nueve años. En este balneario hay que empezar de cero debido al deterioro que hay, especialmente en el área de los chorritos o área acuática”, explicó el alcalde al mencionar que hay conversaciones “fructíferas” para que se llegue a un acuerdo de coadministración por un mínimo de 10 años y con la posibilidad de extenderlo por cinco años adicionales.

Desde tiempos de campaña política Geigel ha manifestado que parte de su plan de desarrollo es renovar completamente el parque acuático y remozar un área continua para convertirla en una pista para caminantes. Además, el diseño incluiría unos gazebos para que las familias puedan hacer convites y reestablecer el área de acampar.

“Estamos hablando de $24 millones solo para esa área que es la que nosotros podríamos operar. Las cabañas y villas quedarían bajo la operación del DRNA. Eso seguiría custodiado por ellos”, explicó.

Según el alcalde, para arreglar el parque acuático y un área cercana al mismo, se necesitarían $24 millones. ( Carlos Giusti/Staff )

Aunque el alcalde evalúa la posibilidad de una alianza público privada para lograr la reapertura, al menos, del parque acuático, lo cierto es que la secretaria del DRNA explicó a este diario que ese sería un proceso que tendrían que examinar las autoridades federales.

“Tendríamos que evaluar lo que el alcalde quiere porque el acuerdo es bastante claro con relación a todo aquello que se quiera intentar hacer porque todo tiene que ser en consulta con las autoridades federales. Todo es negociable, pero es importante entender que esto es para uso público, uso del pueblo, y hay que respetar el fin por lo que fue creado ese parque nacional... lo que hay que dejar claro es que bajo ningún concepto se trata de privatización de espacios públicos, sino que haya acuerdos de colaboración y coadministración para que el pueblo de Puerto Rico pueda tener unas mejores facilidades”, acotó Rodríguez Vega.

Janet González, presidenta de la Asociación Recreativa de Punta Santiago. ( Carlos Giusti/Staff )

Mientras, el tiempo transcurre y mantiene en ascuas y en un ambiente de incertidumbre a residentes y comerciantes de la zona turística que lucha a todo pulmón por subsistir.

“Después de María hemos podido levantarnos. Es algo que hemos hecho unidos a las iglesias, asociaciones, pescadores... pero, definitivamente, nos falta la situación del balneario porque, además de ser unas de las áreas de pasatiempo de la comunidad -especialmente las cabañas-, estamos también hablando de la fuente de empleo más grande de nuestro barrio. Había mucha gente que trabajaba ahí. Mi papá fue uno que trabajó ahí por mucho tiempo. Ahora da pena ver todo destrozado”, lamentó a Primera Hora Janet González, presidenta de la Asociación Recreativa de Punta Santiago.

Y es que el abandono del parque nacional -que se caracterizaba no solo por las cabañas y villas para que los turistas se hospedaran, sino también por sus concesionarios con restaurantes, piscinas y canchas de baloncesto para disfrute de la comunidad- ha repercutido en el desarrollo económico de la llamada “capital del este” y cuna del Festival de la Lancha Planua, el Festival del Carmen y el Parrandón Playero.

El cierre del centro vacacional ha afectado a los comerciantes de la zona. ( Carlos Giusti/Staff )

Arnairis Zayas, propietaria del colmado La Favorita, un negocio familiar que lleva más de 43 años en la comunidad, se remontó en un viaje retrospectivo para recordar la bonanza que había en la zona cuando las facilidades operaban en su totalidad.

“Nosotros tuvimos clientes fijos de más de 25 años que venían todos los veranos al centro vacacional. Todavía es la hora que se dan la vuelta y preguntan cuándo va a abrir de nuevo. Esto era el corazón de Humacao y, tras el cierre, han sido muchas las pérdidas económicas. No solo me afecto yo, esto es algo que ha afectado a todos los comerciantes y lo hemos visto en la reducción de negocios”, apuntó la comerciante que ha estado pendiente a las “últimas noticias” en la que se ha especulado “nuevamente” sobre la posibilidad de que el municipio tome las riendas de las operaciones del lugar.

Víctor Luis Torres, residente de Humacao. ( Carlos Giusti/Staff )

En el conocido Kiosco El Limón, bien cerquita del balneario, la pesadumbre por las circunstancias en las que están las facilidades también es evidente entre los empleados. Según cuenta Víctor Luis Torres, encargado de preparar las masas de los famosos pastelillos que se venden en el kiosco, la ruta gastronómica perdió clientes desde el huracán e hizo énfasis en que esta situación se complicó luego durante la pandemia del COVID-19.

“Ha bajado el volumen de los comercios y la mayoría nos hemos visto afectados”, acentuó al indicar que algunos patronos han tenido que reducir el horario de sus empleados y otros han optado por poner candado indefinidamente. Se estima que, actualmente, hay en la zona 31 comercios. En fechas pasadas el número era de más de 40.

“Es importante que se abra para que fluya el turismo como antes... y yo prefiero que ese proceso sea con el municipio porque si se lo dejan a Recursos Naturales no van a hacer nada”, opinó Torres.