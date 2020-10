El candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, César Vázquez, abandonó esta noche el debate Infraestructura 2030, transmitido por Mega TV, luego de un careo con la moderadora del evento, la periodista Ada Torres Toro.

El encontronazo ocurrió 20 minutos antes de que culminara el debate, cuando el candidato, visiblemente molesto, le indicó a Torres Toro que sus intervenciones de seguimiento eran inapropiadas.

“Yo espero que usted no vuelva a intervenir en las respuestas que yo doy. Es la segunda ocasión que me interrumpe y que pretende emitir una opinión sobre lo que estoy diciendo. No tengo problema con que quien me pregunta lo haga, pero entiendo que su intervención es inapropiada”, le manifestó Vázquez a la moderadora en medio de una respuesta suya a una pregunta sobre el tema de “transparencia y corrupción”.

De inmediato, Torres Toro le ripostó: “Don César, mi intervención es apropiada porque yo también soy periodista y soy la persona que está manteniendo esto y tengo completa potestad de interrumpirlo a usted o a cualquiera de los demás candidatos y lo he hecho porque en el caso de usted particularmente ha sido bien evasivo con las preguntas y no las ha hecho específicamente. Si hubiera sido el caso con Dalmau, hubiera sido el caso con Dalmau, si hubiera sido el caso con cualquiera de ellos, igual. Así que por favor no me llame la atención”.

Luego del intercambio de palabras, Vázquez no volvió a aparecer en pantalla, por lo que no participó de la última ronda de preguntas ni en el turno de cierre. Se informó que el candidato había decidido abandonar el estudio.

Momento del careo entre el doctor César Vázquez y la moderadora Ada Torres Toro en el debate de Infraestructura por Mega TV. Luego de situación, el candidato abandonó el estudio y dio por terminada su participación pic.twitter.com/Kf4N45F4bD — Neisha Torres-De León (@neisharugido) October 9, 2020

Una vez concluido el debate, Proyecto Dignidad, a través de su cuenta oficial de Twitter, alegó que las intervenciones de la moderadora no estaban contempladas en las reglas del debate. “Un debate a la candidatura por la gobernación tiene que ser justo, equitativo e imparcial. Ese no fue el trato que recibió hoy el Dr como representante de PD. Él fue allí a contestar las preguntas y a someterse al pueblo. Lo hizo, y cuando los periodistas encargados de hacer las preguntas entendían que hacía falta más información o querían más especificidad, así lo hizo. No obstante, las intervenciones de la moderadora, solo en el caso del Dr, estaban fuera de las reglas del debate al comentar sobre sus contestaciones o requerir que contestara asuntos adicionales distintos a los demás candidatos. No auspiciaremos ese tipo de trato ni conductas parcializadas o poco profesionales de quien se supone modere objetivamente un debate”.

Cabe destacar que en el debate no participaron los candidatos del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, ni del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado.