El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, aceptó esta noche que Jaime Perelló ofrece servicios en el Municipio de Isabela, del cual aún funge como alcalde.

Sus expresiones salieron a relucir durante un programa especial de “Jay y sus rayos X”, de Telemundo, en el que el comentarista político Jay Fonseca habló de corrupción con los seis aspirantes a La Fortaleza de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre.

“Lo único que tiene es un seguro, los seguros de salud de los empleados que, obviamente, no lo paga el Municipio, no le paga a él, le paga a la compañía para la cual él trabaja y finalmente se contrata para esos servicios, pero no media un contrato”, reveló.

El expresidente popular de la Cámara de Representantes hizo alegación de culpabilidad el pasado 30 de diciembre por dos cargos menos graves, luego de un acuerdo con el Ministerio Público, que puso fin a un extenso proceso judicial que inició con más de una docena de cargos de corrupción gubernamental.

Como parte del acuerdo, el otrora presidente de la Cámara de Representantes pagará dos multas, una de $5,000 y otra de $500. Además, entregó un cheque por $25,000 al Panel del Fiscal Especial Independiente para cubrir los gastos del proceso.

“No puedo negar que cuando uno recibe a una persona que fue señalada, pues tomas todas las precauciones posibles. El caso de Jaime ya se vio y entiendo que todo salió bien para él. Se tuvo que declarar culpable de algo mínimo, por eso no hubo consecuencias, pero como no hay problemas con la ley pues, obviamente, vuelvo a repetir, no tiene un contrato con Isabela solamente da un servicio”, añadió Delgado Altieri.

Inicialmente, Perelló fue acusado por más de una docena de cargos que incluían, entre otros: violación a la Ley de Ética Gubernamental, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, malversación de fondos públicos, violación a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsificados, y perjurio.

Sin embargo, poco a poco la mayoría de esos cargos fueron eliminándose a lo largo del proceso, hasta quedar en cuatro cargos de intervención indebida en operaciones gubernamentales, uso del cargo para beneficio propio, malversación de fondos públicos y violación a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. Eventualmente, los cargos fueron reclasificados a delitos menos graves, como parte del acuerdo, con lo que Perelló solamente tuvo que pagar unas multas para poner fin al proceso.

Los cargos se relacionaban con el contrato por $482,000 que se otorgó a la empresa 3 Comm Global, del convicto exrecaudador del PPD Anaudi Hernández, para cambiar el cuadro telefónico de la Cámara de Representantes, en momentos en que la presidía Perelló.

Aceptó donativos de exsocio de Elías Sánchez

Por otro lado, el aspirante a dirigir al País bajo el PPD negó que el cabildero Elías Sánchez y la firma Wolf Popper estuvieran detrás de su campaña.

Sin embargo, aceptó que recibió donativos de personas que “en algún momento” pertenecieron a los fondos buitres de DCI Group, “pero han sido donativos dentro del margen de la ley”, indicó.

Asimismo, admitió que Carlos López López, exsocio de Elías Sánchez, ha estado en actividades de recolección de fondos y “donde él ha participado y él aportó”, pero negó que trabajara como parte de su equipo de campaña.