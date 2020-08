Isabela. El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, responsabilizó al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, del caos que se registró esta mañana en el inicio del proceso de votación para las primarias electorales.

Delgado Altieri dijo estar preocupado que el atraso en la entrega de las papeletas alrededor de toda la Isla desaliente a los electores para ejercer su voto y a funcionarios de colegio para mantenerse en los centros de votación, al tiempo que catalogó de desastrosa la labor del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila.

“En todo esto hay un responsable principal, y es Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado y presidente del PNP, toda vez que se empeñó, en medio de un proceso electoral que ya había comenzado, en cambiar la ley electoral. Se advirtió que esto iba a ocurrir y ya lo estamos experimentando. El atraso en todas estas papeletas es parte de lo que habíamos advertido”, sostuvo Delgado Altieri a este medio momentos antes de salir hasta la escuela Mateo Hernández de Isabela, donde ejercería su voto.

“Pero que esto no nos amilane. Hay que mantenernos firmes en cada una de esas unidades electorales. Hay que estar presente cuidando la democracia. No importa las horas que tengamos que estar. Hay que proteger la democracia y la voluntad”, destacó.

Isabela fue uno de los municipios que experimentó la llegada tardía de las papeletas. (Xavier Araújo)

Altieri denunció que a eso de las 11:00 a.m. todavía había camiones con papeletas que no habían salido para el área de Mayagüez, así como otros pueblos de la Isla. Sostuvo que el atraso en el proceso no solo puede provocar que muchos electores regresaran a sus casas sin votar, sino que podría tener consecuencias más serias en el resultado electoral.

“Me preocupa todo. Parte del resultado de todo esto es puede ser precisamente puede ser que ocurra un fraude o se altere el resultado de las elecciones. Por eso el llamado para mantenernos firmes en los colegios… No vamos a permitir que se violente la democracia y la voluntad del pueblo… todo voto es importante”, sostuvo.

El también alcalde de Isabela criticó duramente la labor del presidente de la CEE, de quien dijo no está capacitado para su posición.

“Ha sido un desastre (la labor de Dávila). Lo sabíamos que era una persona que no estaba apta para esta posición. No tiene el conocimiento. No tiene la experiencia y ahora se acaba de demostrar el desastre que representa esta persona que no tenía ni los conocimientos ni las cualidades para estar en una posición como esta”, subrayó.

Delgado Altieri indicó que, una vez vote, esperará los resultados finales en el área de San Juan.