El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, indicó hoy que, independientemente de cuál sea el resultado final de las elecciones generales, su partido estaría abogando por regresar a la ley electoral pasada e introducir cambios como la celebración de segunda ronda, ante la nueva realidad política que vive Puerto Rico.

En una conferencia en la que denunció irregularidades con papeletas que no se habían contado y llamó a esperar a que se cuenten todos los votos y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) emita una certificación final, Delgado afirmó que su colectividad tiene que tener “una gran reflexión” y “tiene que estar abierta” a cambios en la manera que se hacen las elecciones.

“Aquí hay una gran realidad política y una gran realidad social que cambió a Puerto Rico, y yo no veo que eso tenga vuelta atrás. Por lo tanto, el Partido Popular muy humildemente tendrá que hacer sus introspecciones… y mirar cuál va a ser el futuro del Partido Popular”, afirmó Delgado.

Recordó que en su propuesta de segunda transformación está incluida la celebración de una segunda vuelta electoral y que si, como se proyecta, logran una mayoría legislativa, abogará por la celebración de segunda vuelta electoral.

“En esta legislatura actual nosotros sometimos unos proyectos para la segunda vuelta electoral. Obviamente no fue considerado, pero si ganamos Cámara y Senado lo vamos a someter nuevamente. Llegó el momento de que Puerto Rico… todos tenemos que entender que tenemos que tener un gobierno que represente a la mayoría del País, no puede ser a la minoría. Así que tiene que existir una segunda vuelta, con la intención de que se pueda hacer gobierno a base de consensos, de diálogos, que beneficien al país. De lo contrario vamos a tener unas minorías dirigiendo a unas mayorías. Y en una democracia eso no puede ser. En las democracias mandan las mayorías. Así que nosotros necesitamos perfeccionar nuestra democracia en esa dirección. Y creo que esa enmienda constitucional tiene que llevarse a cabo”, afirmó Delgado

El también presidente del PPD, afirmó que recomendará “regresar a la ley (electoral) que teníamos y mejorarla donde haya que mejorarla”.

Aseguró además que el PPD tiene “una experiencia histórica” lidiando con otros partidos y organizaciones y logrando alianzas. Agregó que “el Partido Popular es un partido de centro” que se “nutre de una periferia que no necesariamente es ideológica”, lo que le da la ventaja de “poder sintonizar con estos cambios sociales que están ocurriendo y cobrar una nueva vigencia para el País”.

“A mí me preocupa en esto, analizando de manera somera y rápida, en términos de que posiblemente esta gran polarización no nos va a permitir tener un gobierno que pueda tomar decisiones trascendentales en los próximos cuatro años. Yo creo que vamos a tener muchos problemas, y espero equivocarme, pero creo que va a ser un cuatrienio donde vamos a perder muchas oportunidades en momentos determinantes para el país. Yo quisiera pensar que van a haber buenas concertaciones políticas para tomar decisiones claras y buenas por Puerto Rico, pero se me hace difícil verlo si cada uno de los partidos allí representados se van a mantener en sus trincheras”, comentó Delgado. “Por lo tanto, aquí hay una palabra que se llama concertación, que va a cobrar más vida y más vigencia que nunca en este próximo cuatrienio, para que Puerto Rico pueda tener un gobierno que resuelva asuntos”.

La celebración de segunda vuelta electoral es una propuesta que también favorecen el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Dicha propuesta podría resultar todavía más relevante cuando se toma en cuenta que quién sea que resulte ganador en la carrera por la gobernación, y en otras contiendas como la alcaldía de San Juan, solo tendría alrededor del 33% de respaldo.