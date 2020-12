El alcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, sostuvo que son falsos todos los señalamientos vertidos públicamente por el alcalde entrante, Miguel E. Méndez, sobre su administración municipal y aseguró que la información correcta y detallada fue ofrecida en las vistas de transición.

Delgado Altieri catalogó los señalamientos como un intento por lanzar lodo hacia su administración, y sostuvo que en las vistas se le ofrecieron los datos e informes con los datos reales, y no como los divulgados por Méndez en los medios. Afirmó que es falso que su administración haya gastado la totalidad del presupuesto municipal, indicó que “hasta el 23 de diciembre, se había gastado el 45.15 por ciento, según lo certificó la directora de Finanzas municipal, o sea que queda prácticamente la mitad del presupuesto disponible”.

PUBLICIDAD

Lee la columna de Jay Fonseca: “El triunvirato del terror”

Reveló que contrario a lo expresado por Méndez, el pago por concepto de recogido, transportación y disposición de la basura fuera de Isabela, sí está contemplado en el presupuesto hasta junio 30 e incluso hay fondos hasta agosto del próximo año. Explicó que en las vistas de transición se le informó que hay unos 1, 875,500 dólares otorgados por FEMA, bajo el Programa de Préstamos por Desastre para la Comunidad (CDL), disponibles para que los Municipios cubran gastos de servicios esenciales, como ese, ante la baja de ingresos después del Huracán María.

“Los pagos por el servicio de recogido, transportación y disposición de la basura están realizados hasta octubre de 2020, de conformidad a las facturas recibidas y están consignados en la orden de compra (PO202100178). A la partida de CDL le quedan fondos para pagar 2 meses adicionales a junio 30, o sea hay fondos para pagar hasta agosto 2021. Aunque sea un préstamo, si el Alcalde demuestra a FEMA que existe una merma considerable en los ingresos, esa deuda se puede condonar”, indicó por escrito el alcalde.

En lo que respecta a las operaciones del Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA EM) el Alcalde sostuvo que es incorrecto que no haya sido autosuficiente y que como empresa municipal le adeude al Municipio. “El CIMA siempre ha tenido una operación autosuficiente, de hecho, en los años 2015 al 2017 generó ganancias. A raíz de los cambios ocurridos en la Reforma de la Salud entre el 2018 y 2019, se reestructuró administrativamente CIMA como una empresa municipal y en el año 2019, se generó un sobrante de 1.2 millones de dólares”, declaró.

PUBLICIDAD

Reiteró que todos esos datos están contenidos en los estados financieros auditados, que le fueron entregados a Méndez y aclaró que como lo establece la Ley de Municipios Autónomos, una vez CIMA se convierte en empresa municipal se capitaliza y se le transfiere el dinero a la empresa, por lo que no se requiere su devolución al Gobierno Municipal.

Así también afirmó que no existe deuda alguna con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ya que el Municipio tenía reservado un dinero para hacer el pago una vez culminaran las investigaciones solicitadas por considerar que la facturación no se ajustaba al consumo, pero antes de emitir el pago; la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) emitió el pago utilizando un sobrante del Municipio de fondos de la Contribución Adicional Especial (CAE).

“La deuda con AAA no se pagó por falta de fondos, siempre estuvieron disponibles en el Municipio. Parte de la deuda pagada por AAFAF corresponde a los meses de este año fiscal que tenemos reservado 348,000 dólares para los años anteriores teníamos reserva de dinero ascendiente a 947,000 dólares en tres órdenes de compra (PO201802191, PO201902543, PO202002616)”, subrayó.

Referente a la alegación de que su administración gastó 4 millones de dólares en el periodo pre eleccionario, Delgado Altieri dijo que esa cantidad corresponde a la inversión en todo el cuatrienio. “En Isabela se hicieron trabajos de asfalto durante los cuatro años y no antes de las elecciones como dijo Méndez y él lo sabe porque fue parte de esta administración”, declaró.

PUBLICIDAD

Así mismo negó que el Gobierno Municipal no haya hecho la gestión para solicitar los fondos CARES necesarios para atender las necesidades en torno a la pandemia del COVID-19. “Solicitamos 200,000 dólares que hemos utilizado para las pruebas, para ofrecer clínicas y para distribuir materiales en las comunidades, es importante recalcar que para solicitar los fondos hay que justificar su necesidad, no se pueden solicitar cantidades que no se pueda justificar, eso es sana administración” recalcó.

“Este proceso de transición ha estado marcado por la divulgación de información falsa en los medios, además, miembros de mi equipo de trabajo recibieron acercamientos para que me adjudicaran directamente a mí prácticas de mala administración y ninguno se prestó para tal acción, porque no hay nada que puedan decir al respecto”, concluyó Delgado Altieri.