El candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a la gobernación, Charlie Delgado Altieri, prometió hoy una cubierta para más de 240 mil personas, cerca de un 8% de la población que no cualifica para la reforma de salud porque son personas que trabajan, pero no pueden pagar un seguro privado.

También propuso crear un Centro de Mando Único para manejar la pandemia del COVID-19 y la contratación de 800 rastreadores para el seguimiento de los casos.

Al presentar sus propuestas para la salud, el líder popular indicó que la reforma de salud tiene actualmente un déficit de $300 millones y sostuvo que el plan “ha sido delegado a aseguradoras con fines de lucro”. Además, dijo que los altos costos de los medicamentos atentan contra el manejo eficaz de las condiciones de salud de Puerto Rico.

“Este modelo ha dejado fuera a más de 240 mil personas que no cualifican para el plan del gobierno porque trabajan y se han quedado sin acceso. No tienen plan médico”, indicó en una conferencia de prensa junto con el candidato popular a comisionado residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá, en el comité central del PPD en San Juan. Junto a ellos estaban la presidenta de las Farmacias de la Comunidad, Addie Santini y el exdirector de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ricardo Rivera Cardona.

“Proveeremos acceso a servicios de salud a los que no cualifican para el programa Medicaid y que aunque trabajan, no pueden sufragar un plan privado. Se establecerá una prima a ser pagada por el beneficiario de acuerdo con su nivel de ingreso y su categoría demográfica”, dijo Delgado Altieri. Detalló que las primas pagadas servirían para complementar el financiamiento del sistema de salud.

En torno al manejo de la pandemia, esbozó que el Centro de Mando Único estaría compuesto por el gobierno, el sector privado y organizaciones del tercer sector. Dijo también que llenará la vacante de epidemiólogo del Estado y que se asegurará de que el sistema de salud cuente con pruebas diagnósticas (PCR) suficientes.

Igualmente, dijo que establecerá una coalición permanente para lograr “equidad y trato justo para Puerto Rico” en los programas federales de salud. “Trabajaremos de inmediato en la extensión de los fondos actualmente asignados al Programa Medicaid, que en ausencia de una acción congresional, terminan el 30 de septiembre de 2021. Esta extensión debe ser al menos del mismo nivel de fondos de la aprobación actual, pero nos encargaremos de que el dinero se use correctamente para mitigar la disparidad de beneficios para nuestra gente más necesitada en Medicaid. No se puede repetir la lamentable situación de perder fondos por no gastarlos, lo que ha sido el patrón del gobierno de turno”, sostuvo Delgado Altieri.

Dijo, además, que impulsará un aumento en la aportación federal al programa Medicare Advantage mediante legislación federal y que empleará los recursos necesarios para que Puerto Rico sea incluido en los beneficios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, en inglés) y Subsidio de Bajos Ingresos de la Parte D, sea por vía congresional o judicial.

También dijo que su programa propone crear la Corporación de Seguros de Puerto Rico, un organismo que agruparía a todos los seguros y funciones relacionadas a la salud. Además, indicó que su propuesta establecerá “un pago justo a los proveedores de servicio a través de la creación de un tarifario universal para Puerto Rico para el pago de servicios médicos, estudios y procedimientos, laboratorios y servicios radiológicos, entre otros”.

En el área de la salud mental, el candidato del PPD anunció que se propone ampliar la accesibilidad al diagnóstico, tratamiento médico, a los programas adecuados y eliminar la dificultad de conseguir medicamentos. Dijo que bajo su propuesta las hospitalizaciones deben responder al tratamiento y no a las directrices de las aseguradoras.

Con su propuesta, dijo, que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) “se convertirá en una agencia ágil y efectiva en la fiscalización de los servicios de salud mental”.

“Utilizaremos un enfoque salubrista, fortaleceremos programas para la integración de modelos biopsicosociales para atender el trastorno por uso de sustancias”, agregó.

Delgado Altieri añadió que su programa contempla reformar el Departamento de Salud.

“El secretario o secretaria de Salud será un líder o lideresa para el País. No ocupará su cargo por control remoto”, indicó para agregar que la nueva ley crearía un programa nacional comunitario de promoción prevención de la salud.