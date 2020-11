El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos “Charlie” Delgado Altieri, manifestó hoy que se opone a la determinación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, de solicitar a la Oficina de la Inspectora General que realice una auditoría sobre el manejo de papeletas de las elecciones generales, asegurando que dicha oficina no tiene ninguna pericia electoral ni estadística para manejar un asunto tan complejo.

“Es sumamente importante salvaguardar la autonomía de las instituciones. A quien le corresponde investigar es al Presidente de la CEE, y en este momento histórico es inaceptable que se le entregue esa encomienda a otra agencia gubernamental, cuyos integrantes fueron todos nombrados bajo este gobierno”, manifestó por escrito Delgado Altieri.

PUBLICIDAD

Lee también: Comisionados discutirán esta tarde todos los detalles de una auditoría del voto adelantado y ausente

“Siendo este un asunto estrictamente electoral le corresponde al pleno de la CEE decidir el curso a seguir de sus investigaciones. No es responsable pasar la papa caliente a otra instrumentalidad gubernamental en momentos en que el país vive incertidumbre y falta de confianza ante todas las interrogantes que surgen del pasado evento electoral”, añadió Delgado Altieri.

“Al día de hoy, todavía hay voluntarios contando votos de la noche del evento, el escrutinio general aún no ha comenzado, y pretender colocar unilateralmente un ente externo gubernamental sin ningún balance para auditar el voto de los puertorriqueños es incorrecto e inmoral. A tales efectos nuestro llamado al presidente de la CEE es a asumir su responsabilidad, y no pasarle la responsabilidad a terceros. El país necesita tranquilidad, y ciertamente referir la investigación a la Oficina de la Inspectora General no genera confianza en el pueblo”, sostuvo.