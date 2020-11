El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y candidato a la gobernación por esa colectividad en las pasadas eleciones del 3 de noviembre, Carlos “Charlie” Delgado Altieri aseguró hoy que tras las irregularidades reportadas en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), desconoce si él ganó o perdió los comicios.

A través de entrevista radial en WKAQ-580 AM, Delgado Altieri afirmó que el PPD evalúa las anomalías que en las semanas pasadas han retumbado en la CEE y que podrían, según dijo, interpretarse en fraude electoral.

“Con el sal pa' fuera que existe ahora mismo en la Comisión Estatal de Elecciones, yo no sé si yo perdí las elecciones o no. Esa es una realidad. Y en la medida que vamos entrando en la gran cantidad de irregularidades, que se van convirtiendo en la manera que lo podemos decir, fraude, pues me parece que aquí hay mucho de qué hablar aún en las elecciones”, explicó.

Sostuvo que la mayoría de las irregularidades a las que hace mención se reportaron en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA).

“Nosotros estamos concentrados en probar (las irregularidades), y lo estamos haciendo metódicamente. Estamos levantando unos elementos que nosotros entendemos que son situaciones que han estado ocurriendo especialmente en JAVA, donde son los votos adelantados y donde hay una gran cantidad de irregularidades desde el momento en que se comenzó a validar las personas que iban a votar por correo”, indicó.

Delgado Altieri aceptó que su colectividad no descarta acudir a los tribunales en caso de que tengan evidencia de fraude y la CEE no responda a la situación.

“Estamos tratando de levantar la evidencia para acudir con ella, en primer lugar, ante la Comisión Estatal de Elecciones y que se diluciden estas irregularidades que podrían ser fraude o, de lo contrario, estaremos yendo en unos recursos legales a los tribunales del país o, inclusive, a los tribunales federales”, dijo.

El líder de la Pava dijo que le concedió la victoria a Pierluisi con la certificación preliminar de la CEE para darle estabilidad al país.

“Eso fue después dos días después de las elecciones donde ya había una tendencia y aunque no estaba clara, me parece que el país necesita estabilidad. Uno está aquí para poder mostrarle al país, tranquilidad y seguridad. Yo creo que era necesario no meramente darle una victoria a Pedro Pierluisi, sino conceder que la certificación preliminar que se emitió indicaba que él tenía una mayoría en ese momento”, acotó.