A solo días de que cierre el ciclo contributivo 2025, el Departamento de Hacienda anunció este jueves un nuevo desembolso de $156,898,042 millones en reintegros para los contribuyentes.

Con esta nueva nómina, Hacienda ya ha pagado $1,956,538,858 en reintegros, correspondientes a 877,325 planillas procesadas, una cifra que supera por casi $118,948,694 millones lo desembolsado a esta misma fecha el año pasado. Hasta el momento, se han radicado 1,095,332 planillas.

“Entramos en la última semana del periodo contributivo que termina oficialmente el próximo miércoles 15 de abril. En el Departamento estamos muy satisfechos con el trabajo realizado y especialmente agradecidos con la respuesta de los contribuyentes, que han sido muy diligentes durante todo el periodo”, expresó el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.

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El funcionario recordó que el 15 de abril es la fecha límite para solicitar prórrogas mediante la plataforma SURI, utilizando el formulario SC 2644. Aclaró que esta extensión solo aplaza la entrega de la planilla, pero no el pago de cualquier deuda pendiente con Hacienda.

Extensión especial para empleados federales

Hacienda destacó, además, que se concedió una prórroga adicional de 30 días a empleados del Departamento de Seguridad Nacional en Puerto Rico, debido al cierre parcial del gobierno federal que afectó sus salarios.

Para acogerse a este beneficio, los empleados deberán solicitar la extensión de forma electrónica en SURI, también con el formulario SC 2644. Esta prórroga no generará intereses ni penalidades.

Pendientes notificaciones en SURI

Hacienda alertó además que algunos contribuyentes ya recibieron notificaciones en sus cuentas de SURI solicitando documentos adicionales para completar el procesamiento de sus planillas.

La agencia exhortó a responder cuanto antes y someter la evidencia requerida a través de la misma plataforma para evitar atrasos en los reintegros.

Centros de servicio abiertos y horario extendido

Los Centros de Preparación y Radicación de Planillas Electrónicas continúan operando en Plaza Las Américas, Plaza del Caribe en Ponce y Mayagüez Mall.

Este sábado 11 de abril abrirán en horario especial de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que la próxima semana trabajarán horario extendido, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Ya han atendido a 17,402 personas hasta el 8 de abril.

Además, Hacienda sigue ofreciendo asistencia en varios municipios mediante sus Ferias de Servicio, donde ayuda a radicar planillas y reclamar el Crédito Tributario Adicional por Hijos.

Para más información, los contribuyentes pueden acceder a hacienda.pr.gov, entrar a SURI o llamar a Hacienda Responde al 787-622-0123.