Para mitigar el impacto de los cierres de gobierno federal que se registraron en octubre pasado y a principios de año, el gobierno local concedió una extensión en el plazo de radicación de planillas a empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de 30 días.

“Esta medida busca brindar alivio a los empleados federales que cualifiquen debido a la situación que enfrentan, para cumplir con sus responsabilidades contributivas sin enfrentar penalidades ni intereses”, se destacó en un comunicado de prensa emitido por La Fortaleza.

La gobernadora Jenniffer González Colón explicó que esta medida, que impacta principalmente al Departamento de Hacienda, se emite en señal de apoyo a los empleados afectados por el actual cierre parcial de gobierno, que inició el 31 de enero. Entre los afectados se encuentran los trabajadores de la Agencia para la Seguridad en la Transportación (TSA, en inglés), quienes brindan seguridad en los aeropuertos.

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“Entendemos los desafíos que enfrentan nuestros empleados federales debido ante el cierre parcial del gobierno, y es por esa razón que he estado tomando acciones concretas para apoyarlos durante este período. Esta extensión les brinda un tiempo adicional para cumplir con sus obligaciones fiscales sin presiones adicionales permitiéndole a los empleados federales afectados radicar sus declaraciones y realizar sus pagos dentro de un periodo adicional de 30 días, garantizando así que no se generen intereses ni penalidades por retrasos”, señaló la gobernadora.

Por su parte, el secretario de Hacienda, licenciado Ángel L. Pantoja Rodríguez, destacó que “otorgar este tiempo adicional a los empleados federales afectados les brinda mayor flexibilidad para radicar sus planillas sin incurrir en penalidades ni intereses, ante la situación que enfrentan actualmente. Es importante señalar que esta extensión aplica únicamente a estos contribuyentes, por lo que la fecha límite de radicación para el resto continúa siendo el 15 de abril. Para beneficiarse de esta extensión, deberán someter la Solicitud de Prórroga (Modelo SC 2644) a través de SURI. Nuestro objetivo es brindar un alivio real y concreto a quienes atraviesan este momento”.

La gobernadora González Colón, por otro lado, reiteró su compromiso de continuar implementando medidas que protejan a los empleados y contribuyan a la estabilidad económica de Puerto Rico.