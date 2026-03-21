La gobernadora Jenniffer González Colón reveló este sábado que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) poder asumir el pago del salario de los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), que llevan un mes sin cobrar.

Sin embargo, informó que la petición le fue denegada.

La información la dio a conocer durante una visita al aeropuerto de Aguadilla, Rafael Hernández, tras asegurar que la situación de las largas filas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, “se salió de control”.

De paso, reveló que el Departamento de Agricultura comenzó a repartir cajas de alimentos a los empleados afectados, así como que el Departamento del Trabajo se activó para verificar si se puede coordinar alguna ayuda económica.

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Se anticipó que la semana próxima también entraría a ofrecer opciones el Departamento de la Familia, en unas ferias que promoverá la Autoridad de Puertos en los aeropuertos.

Ya la gobernadora había anunciado esta semana que se le concederá un prorrateo en la factura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a los empleados del TSA, quienes brindan seguridad en los aeropuertos.

Las medidas anunciadas por la gobernadora se dieron a conocer luego de que Primera Hora publicara una entrevista a un empleado del TSA y líder sindical, José Ortiz. Este aceptó que los empleados se están ausentando a sus turnos. Pero, rechazó que sea por una excusa por enfermedad.

Ortiz aludió a que no sólo la situación económica afecta a los empleados, sino su situación emocional.

“Los compañeros están siendo honestos y transparentes cuando ellos llaman. Están diciendo que es que no tienen recursos para presentarse a trabajar, muchos de ellos habiendo estado yendo hasta ayer. Ayer mismo me llamaron compañeros que ya no podían más, que no tiene para gasolina, que no pueden pagar el cuido de su hija, que no tienen con quién dejarla, compañeros llorando de la frustración, compañeros llorando en los puntos de seguridad una vez ponchan o están en su ‘break’”, relató.

González Colón lo que hizo fue reclamar a los congresistas a que se pongan de acuerdo para fijar un presupuesto al DHS.

“Yo espero que el Congreso que los juegos políticos, negociar y cambiar un presupuesto de esta magnitud no puede ser. Eso también impone un riesgo adicional de seguridad nacional. Tú tienes empleados federales que no están cobrando”, manifestó.

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El cierre federal parcial, que sólo impacta a empleados del DHS, inició a la medianoche del sábado 31 de enero de 2026. Pero, los percances para cobrar iniciaron el 18 de febrero.

El tranque en el Congreso para aprobar un presupuesto responde a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en contra de los inmigrantes. No obstante, esa agencia de seguridad tiene fondos para continuar pagando sus empleados, no así la TSA.

El ausentismo ha generado largas filas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, al punto de que la empresa que lo administra, Aerostar Airport Holdings, colocó carpas en la zona por donde pasan los autos para dejar a los pasajeros.

El director de Puertos, Norberto Negrón, informó que podrían poner carpas también en los aeropuertos de Aguadilla y Ponce, aunque no se registran filas similares a las del Muñoz Marín.