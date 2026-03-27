Washington. El presidente Donald Trump firmó el viernes una acción ejecutiva prometida que pagará a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte, después de que un acuerdo que buscaba hacer lo mismo se estancó en el Congreso.

Trump firmó la medida con vistas a aliviar las largas filas de seguridad en muchos de los principales aeropuertos del país.

“El sistema de viajes aéreos de Estados Unidos ha llegado a su punto de ruptura”, dijo Trump en el memorando que autoriza los pagos. Y añadió: “He determinado que estas circunstancias constituyen una situación de emergencia que compromete la seguridad de la Nación”.

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Trump dijo que su administración utilizaría “fondos que tengan un nexo razonable y lógico con las operaciones de la TSA” para los pagos.

En una declaración el viernes, el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que los trabajadores de la TSA “deberían empezar a ver sus cheques de pago tan pronto como el lunes.”

El jueves por la noche, mientras los legisladores lidiaban con el tema, un alto funcionario de la administración dijo que el dinero provendría de la ley de impuestos que Trump firmó el año pasado. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutirlo públicamente. Compararon la medida con las que tomó Trump durante un cierre anterior para pagar a las tropas.

Los republicanos rechazan el acuerdo del Senado

La medida de Trump se produjo después de que los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaran un proyecto de ley aprobado por el Senado para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, una revuelta que corre el riesgo de retrasar la resolución del estancamiento de la financiación, ahora en su 42º día, que ha creado largas colas en muchos de los aeropuertos del país.

“Este gambito que se hizo anoche es una broma”, dijo el viernes el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Johnson dijo que, en su lugar, los republicanos de la Cámara de Representantes tratarían de aprobar un proyecto de ley que financiaría todo el departamento en los niveles actuales hasta el 22 de mayo. También dijo que había hablado con Trump sobre el plan republicano de la Cámara y que el presidente “lo apoya”.

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Los republicanos de la Cámara de Representantes están enfadados porque el proyecto de ley aprobado a primera hora del viernes por el Senado no financia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ni la Patrulla de Fronteras. Los demócratas se negaron a financiar esos departamentos sin cambios en las prácticas de aplicación de la ley de inmigración.

“Vamos a hacer algo diferente”, dijo Johnson, retando al Senado a retomar la resolución continua de la Cámara el lunes, suponiendo que se apruebe en la Cámara, lo que es incierto.

Los senadores ya han abandonado la ciudad tras actuar de madrugada para poner fin al cierre parcial, por lo que tardarían en regresar si la Cámara acaba aprobando una medida diferente. Y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo en una publicación en las redes sociales que la medida provisional de 60 días que se está considerando en la Cámara estaría “muerta al llegar al Senado, y los republicanos lo saben”.

Eso significaría que el cierre del DHS, que ha atascado los aeropuertos e impuesto dificultades financieras a miles de trabajadores federales, continuaría en un futuro previsible.

Con la presión en aumento esta semana para resolver el estancamiento, el final del juego parecía emerger justo antes de que los trabajadores de la TSA se dispusieran a perder otro cheque de pago. Trump dijo el jueves que firmaría una orden para pagar inmediatamente a los agentes de la TSA, afirmando que quería detener rápidamente el “caos en los aeropuertos”.

Horas después, los senadores llegaron a un acuerdo.

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“Podemos conseguir que al menos gran parte del gobierno vuelva a abrir sus puertas, y luego seguiremos a partir de ahí”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur. “Obviamente, todavía tendremos trabajo por delante”.

Schumer, de Nueva York, dijo que el resultado podría haberse alcanzado hace semanas, y prometió que su partido seguiría luchando para asegurar que la operación de inmigración “canalla” de Trump “no obtenga más fondos sin una reforma seria.”

Qué incluye y qué no incluye el paquete de financiación

Los senadores trabajaron durante toda la noche en el acuerdo que financiaría gran parte del resto del departamento, incluida la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, la Guardia Costera y la TSA. Aunque los demócratas lograron bloquear más fondos para el ICE y la Patrulla Fronteriza, no consiguieron los nuevos límites a la aplicación de las leyes de inmigración que exigían.

La aplicación de la ley de inmigración se ha mantenido en gran medida ininterrumpida por el cierre debido a que el proyecto de ley de grandes recortes de impuestos del Partido Republicano que Trump firmó como ley el año pasado canalizó miles de millones de dólares en fondos adicionales al DHS, incluidos 75 mil millones de dólares para operaciones de ICE.

Los republicanos conservadores han criticado las propuestas de su propio partido, exigiendo financiación completa para las operaciones de inmigración. Muchos se han comprometido a garantizar que el ICE disponga de los recursos necesarios en el próximo paquete presupuestario para llevar a cabo la agenda de Trump.

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“Financiaremos totalmente el ICE. De eso se trata esta lucha”, dijo el senador republicano Eric Schmitt. “La frontera se está cerrando. La siguiente tarea es la deportación”.

Las conversaciones intermitentes se vienen abajo.

A primera hora del jueves, Thune anunció que había hecho una “última y definitiva” oferta a los demócratas. Pero a medida que avanzaba el día, la acción se estancó.

Los demócratas argumentaron que las propuestas del Partido Republicano no han ido lo suficientemente lejos como para poner barreras a los agentes de ICE, Aduanas y Protección Fronteriza, y otras agencias federales que participan en las redadas de inmigración, sobre todo después de la muerte de dos estadounidenses que protestaban contra las acciones en Minneapolis.

Quieren que los agentes federales lleven identificación, se quiten las máscaras y se abstengan de realizar redadas en colegios, iglesias u otros lugares sensibles. Los demócratas también han presionado para poner fin a las órdenes administrativas, insistiendo en que los jueces firmen antes de que los agentes registren los hogares o espacios privados de las personas, algo que el nuevo Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha dicho que está dispuesto a considerar.

Trump había dejado en gran medida el tema en manos del Congreso, pero advirtió que estaba listo para tomar medidas, amenazando con enviar a la Guardia Nacional a los aeropuertos, además de su despliegue de agentes de ICE, que ahora están revisando las identificaciones de los viajeros.

La Casa Blanca había planteado la extraordinaria medida de invocar una emergencia nacional para pagar a los agentes de la TSA, un enfoque política y legalmente tenso. En su lugar, la orden de Trump pagaría a los agentes de la TSA con dinero de su proyecto de ley de impuestos de 2025, según un alto funcionario de la administración que no estaba autorizado a discutirlo públicamente y habló bajo condición de anonimato.

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Si el paquete del Senado es aprobado por la Cámara y convertido en ley, la medida anunciada por Trump para pagar a los agentes de la TSA podría ser temporal o innecesaria.

Las colas en los aeropuertos crecen mientras los trabajadores de la TSA pasan penurias

El cierre de la financiación ha provocado retrasos en los viajes e incluso advertencias de cierres de aeropuertos, ya que los trabajadores de la TSA que no cobran sus nóminas dejan de ir a trabajar. Esos trabajadores ya habían soportado el cierre del gobierno más largo de la nación el otoño pasado.

Varios aeropuertos están registrando tasas de ausencias de trabajadores de la TSA superiores al 40%, y casi 500 de los casi 50,000 agentes de seguridad del transporte de la agencia han dimitido durante el cierre. En todo el país, el miércoles, más del 11% de los empleados de la TSA en el calendario faltaron al trabajo, según el DHS. Esto supone más de 3.120 bajas.

Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, dijo que el sindicato agradece que se pague a los trabajadores de la TSA, pero añadió que el Congreso debe permanecer en sesión para aprobar un acuerdo “que financie al DHS, pague a todos sus trabajadores y mantenga en funcionamiento estas agencias vitales”.

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, Melissa Gates dijo que no tomaría su vuelo a Baton Rouge, Luisiana, tras esperar más de 2 horas y media y no llegar al control de seguridad. Dijo que no había otros vuelos disponibles hasta el viernes.

“Debería haber conducido, ¿no?” Dijo Gates. “Cinco horas habrían sido divertidísimas al lado de esto”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.