Los agentes federales de inmigración recientemente ordenados a los aeropuertos de Estados Unidos por el presidente Donald Trump para ayudar a aliviar la congestión de las líneas de seguridad podrían vigilar los carriles de salida o verificar las identificaciones de los pasajeros, ya que un estancamiento presupuestario tiene a los viajeros aéreos frustrados por las largas horas de espera y a los inspectores enojados por los cheques de pago perdidos.

Trump dejó claro el domingo, un día después de decir que usaría agentes de inmigración para la seguridad aeroportuaria a partir del lunes a menos que los demócratas acordaran un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, que seguía adelante con el plan para ayudar a la Administración de Seguridad en el Transporte.

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Cientos de miles de trabajadores de seguridad nacional, incluidos los de la TSA, el Servicio Secreto y la Guardia Costera, han trabajado sin cobrar desde que el Congreso no renovó la financiación del DHS el mes pasado. Los demócratas exigen cambios importantes en la conducta de los agentes federales de inmigración y no dan muestras de dar marcha atrás.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, nombrado por Trump para liderar este esfuerzo, también se ha reunido con un grupo bipartidista de senadores en los últimos días sobre el cierre parcial y, aunque caracterizó esas sesiones como “buenas conversaciones”, dijo que no estaban “en un punto todavía en el que estemos totalmente de acuerdo.”

El Senado, reunido en una rara sesión de fin de semana, esperaba avanzar en la nominación del senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, para ser el próximo secretario de Seguridad Nacional de Trump. La votación sobre la confirmación podría producirse a última hora del lunes, ya que Mullin ha tratado de demostrar que sería una mano firme después del tumultuoso mandato de Kristi Noem, la primera secretaria del DHS de Trump.

Mientras tanto, Homan dijo en las entrevistas de los programas de noticias del domingo que el aumento del papel de Aduanas e Inmigración de EE.UU. en los aeropuertos - deberes específicos y números - estaba sujeto a discusiones con el liderazgo de la TSA y el ICE “para averiguar dónde podemos encajar.”

Se comprometió a tener “un plan para el final del día de hoy, a dónde vamos a enviar, con qué aeropuertos vamos a empezar y a dónde los vamos a enviar. ... Así que es un trabajo en curso”. La prioridad, dijo Homan, eran “los grandes aeropuertos donde hay una larga espera, como tres horas”.

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Los funcionarios de inmigración, por ejemplo, podrían cubrir las salidas actualmente vigiladas por los agentes de la TSA, liberándoles para trabajar en las colas de control.

“Los agentes del ICE ya están asignados en muchos aeropuertos de todo el país. Llevan a cabo muchas investigaciones, investigaciones criminales sobre el contrabando en los aeropuertos”, dijo Homan, añadiendo que “sin duda, un agente de ICE altamente capacitado puede cubrir una salida y asegurarse de que la gente no pasa por esas salidas, entrando en el aeropuerto a través de las salidas. Y cosas así alivian a ese agente de la TSA para ir al control y reducir esas colas”.

Otra opción, dijo, es que los agentes del ICE comprueben la identificación antes de que la gente entre en las zonas de control.

“Vamos a ser un multiplicador de fuerzas”, dijo Homan.

Aunque dijo ayudar “siempre que podamos a proporcionar seguridad adicional”, Homan dijo que había límites. “No veo a un agente del ICE mirando una máquina de rayos X, porque no estamos capacitados para ello”, dijo.

Trump dijo en una publicación en las redes sociales que el lunes, “ICE irá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han permanecido en el trabajo” a pesar del cierre parcial del gobierno. Además, criticó a los demócratas.

Los viajeros de algunos aeropuertos temían llegar a sus puertas el domingo.

En el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, las colas se extendían de un extremo a otro del aeropuerto.

Todo el mundo parece aceptarlo como lo que es", dijo Blake Wilbanks, de 43 años, que llegó dos horas y media antes a su vuelo matutino a Salt Lake City tras enterarse del cierre.

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“Tengo la esperanza de lograrlo”, dijo mientras esperaba en una sinuosa cola de seguridad.

La escena parecía más caótica en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York. Grandes multitudes de viajeros ansiosos se amontonaban hacia los controles de seguridad, y el personal de la TSA gritaba por megáfonos que no se empujaran unos a otros.

Para el Secretario de Transportes, Sean Duffy, una de las preocupaciones es la incertidumbre a la que se enfrentan los pasajeros sobre los posibles tiempos de espera en cualquier aeropuerto un día cualquiera.

“¿Tengo que venir una hora y media antes? ¿Tengo que venir cuatro horas antes? No lo saben hasta el mismo día o la misma tarde del vuelo”, dijo. “Así que si podemos aliviar eso, de nuevo, el presidente quiere quitar ese punto de ventaja a los demócratas y facilitar los viajes a los estadounidenses”.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, dijo que “lo último que necesita el pueblo estadounidense es que agentes del ICE sin formación sean desplegados en aeropuertos de todo el país” tras las críticas sobre su conducta como parte de las operaciones de aplicación de la ley de inmigración de Trump en Minnesota y otros lugares.

Homan apareció en “State of the Union” de la CNN y en “Fox News Sunday”, mientras que Duffy fue entrevistado en “This Week” de la ABC y Jeffries habló en la CNN.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.