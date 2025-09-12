La gobernadora Jenniffer González Colón manifestó este viernes que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Garffer, o cualquier otro funcionario de su gobierno no pueden emitir opiniones que justifiquen la violencia y los asesinatos o repartan culpa por los mismos.

“Eso no es ser responsable”, afirmó.

La expresión la realizó al responder a las críticas que ha levantado un comentario realizado por Garffer en las redes sociales en las que culpó al Partido Demócrata por el reciente asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk.

“Los liberales socialistas que han tenido el control del DNC (Partido Demócrata) son los culpables del asesinato de Charlie Kirk. Ellos (los demócratas) han estado promoviendo la violencia desde el 2009. Es tiempo que la mayoría silente se exprese”, escribió Garffer.

PUBLICIDAD

Relacionadas Senador PPD rechaza declaraciones de Arthur Garffer sobre asesinato de Charlie Kirk

Al ser cuestionada sobre esta afirmación, que ha desatado críticas, la gobernadora dijo en una conferencia de prensa realizada en Morovis que “las estoy condenando”.

“Si ese va a ser el tono para de aquí en adelante, pues no puede trabajar conmigo. Porque el gobierno de Puerto Rico tiene... nosotros somos los primeros, los funcionarios de ley y orden, que tenemos que practicar lo que estamos profesando. Cada cual tiene derecho a expresarse en su libertad de expresión (sic), pero en términos del gobierno yo no voy a permitir que algunos se quieran tomar la justicia en sus manos o hacer acusaciones o adjudicaciones sin el debido proceso. Y yo creo que el general Garffer es una persona muy inteligente y yo no creo que él vaya a seguir haciendo esas expresiones”, estipuló la primera ejecutiva.

Las expresiones de Garffer fueron repudiadas, principalmente por demócratas en la Isla. El presidente del partido local, Luis Dávila Pernas, las calificó de “incendiarias”.

González Colón lo secundó, pero incluyó a periodistas y otras personalidades en esta promoción de la violencia que dijo condenar.

“Mucha gente lleva estos comentarios incendiarios y también el secretario adjudicándole culpas a ningún demócrata. Hay demócratas buenos, hay gente que quizás uno tenga su diferencia, pero eso no me lleva a mí a sacarle culpas, verdad”, sentenció.

Mientras, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, aludió a que “es un peligro que ese tipo de situaciones estén sucediendo”.

“Mientras en la nación americana y aquí en Puerto Rico rechazamos la violencia y nos solidarizamos con la familia y allegados de Kirk, se envía un terrible mensaje al mundo al tener un funcionario emitiendo declaraciones que son falsas e injuriosas. La gobernadora tiene la palabra. Actúe”, emplazó el senador popular.

La gobernador, sin embargo, aceptó que no ha llamado a Garffer para expresarle su sentir.

Por otro lado, en las redes sociales también se han publicado comentario contra Garffer, ya que el detenido por el crimen de Kirk resultó ser un joven conservador.

“Hoy el FBI presentó el sospecho de la muerte de Charlie Kirk y hoy también Garffer tendrá que tragarse las palabras que dijo”, escribió el exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio.