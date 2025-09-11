El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, reaccionó sorprendido a la publicación que Arthur Gaffer hizo en la red social Facebook, acusando a los demócratas de la muerte del activista republicano Charlie Kirk.

“Es insólito que un militar activo, secretario del Departamento del Departamento de Seguridad Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, publique ‘los liberales socialistas que han tenido el control del DNC (Partido Demócrata) son los culpables del asesinato de Charlie Kirk. Ellos (los demócratas) han estado promoviendo la violencia desde el 2009. Es tiempo que la mayoría silente se exprese’, termino la cita. Es un peligro que ese tipo de situaciones estén sucediendo”, indicó el senador.

Hernández Ortiz solicitó a la gobernadora Jenniffer González que desautorice a su subordinado, de manera inmediata.

“Mientras en la nación americana y aquí en Puerto Rico rechazamos la violencia y nos solidarizamos con la familia y allegados de Kirk, se envía un terrible mensaje al mundo al tener un funcionario emitiendo declaraciones que son falsas e injuriosas. La gobernadora tiene la palabra. Actúe”, finalizó el portavoz popular en el Senado.