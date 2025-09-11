El FBI anunció este jueves que ofrecerá hasta 100,000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso de asesinar en la víspera al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario en Utah.

“El FBI ofrece una recompensa de hasta 100,000 de dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah”, escribió la agencia en su cuenta oficial en X.

En el mensaje, la entidad lista un número para pistas telefónicas y la dirección de una página web de la división del FBI en Salt Lake City, (capital de Utah) donde se pueden enviar fotos y vídeos de potenciales sospechosos.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley.

El equipo conjunto que investiga el caso, formado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, ha activado lo que han definido como una “cacería” para dar con el sospechoso.

El FBI también publicó este jueves dos fotografías de una persona de interés, en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

El activista estaba hablando en un debate cuando un tirador disparó desde un techo.