La vista de este viernes en torno al Proyecto del Senado 693, que busca prohibir el aborto en etapas avanzadas del embarazo, tuvo momentos de intercambios caldeados entre senadoras, mientras se criticaba la manera en que se lleva a cabo el proceso de vistas públicas, que podrían estar resultando en un aumento de amenazas contra personas a favor de la práctica del aborto y en particular a doctores que lo realizan.

La controversia tuvo su momento más álgido cuando la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, condenó que la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia y autora de la medida, usara videos editados de la deposición de la doctora Yari Vale Moreno en las vistas públicas para preguntar al secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, sobre prácticas y estadísticas de abortos en clínicas privadas.

“A mí me preocupa mucho el proyecto. Creo que, si se aprueba, habrá persecución de doctores”, comentó Rivera Lassén, visiblemente molesta, tras reiterar que entiende que “el proyecto busca crear una crisis donde no la hay”, pues se trata de apenas un 1% de abortos que se realizan en etapas tardías.

“Me preocupa que usted (secretario de Salud) se siente aquí y tenga que comentar sobre la práctica de una doctora, que como usted ha dicho, lo que hace es legal”, continuó la senadora de MVC. “Yo conozco el carpeteo, fui víctima de carpeteo político. Conozco lo que es carpeteo cuando lo veo, y esto es carpeteo médico”

“Si a la doctora Yari Vale le pasa algo responsabilizo...”, intentó agregar la senadora Rivera Lassén, antes de ser interrumpida súbitamente por Rodríguez Veve, quien defendió que traer esas imágenes y comentarios de la doctora en las vistas, mencionándola por nombre y apellidos, no era “nada fuera de orden”.

En tanto, el doctor Mellado indicó en repetidas ocasiones, que la doctora “es una obstetra, una profesional, calificada, que sabe lo que hace, y que está haciendo un procedimiento para el que está autorizada a hacer y que no es ilegal”.

Igualmente, en múltiples ocasiones, de manera enfática, Mellado afirmó que el aborto es legal en Puerto Rico, y los doctores que lo realizan no están haciendo nada en contra de la ley.

Por su parte, la senadora Nitza Morán Trinidad, del Partido Nuevo Progresista (PNP), también fue crítica en su intervención y condenó que se estuvieran emitiendo “mensajes que han sido tergiversados” en torno a un asunto tan serio como controversial, tales como el de la existencia de una alegada industria de abortos que promueve esa práctica.

Tras establecer que “soy mujer, madre y católica”, pero “para legislar tengo que estar neutral”, Morán afirmó que considera que el proyecto, aunque su autora dice que “busca proteger al bebé”, en realidad lo que hace es “acuartelar el derecho al aborto”.

“Me parece que Puerto Rico debe tener legislación que vaya en progreso, no en retroceso, no quitando todos los derechos que hemos ganado como mujer”, insistió Morán Trinidad.

Luego de la vista, la senadora Rivera Lassén condenó que Rodríguez Veve “estuvo un montón de rato señalando a una doctora por nombre y apellido, puso la imagen de ella, sacó de contexto el testimonio que vino a hacer esa doctora aquí junto con otros doctores. En el ámbito de un Senado que no es para perseguir a la gente, sino para invitarlas a que vengan a expresarse, la saca de contexto como si esto fuera un juicio. Y fue un juicio condenatorio lo que ella estuvo haciendo. Presentó la imagen para que todo el mundo viera lo que ella dice que dijo la doctora, tratando de que el secretario dijera cosas, que suerte que el secretario no cayó ahí, en contra de la doctora. Pero le dijo lo que tenía que decir, que la doctora está haciendo lo que es legal en Puerto Rico. Si eso no es carpeteo, ¿qué es carpeteo”.

Problemas de seguridad

Rivera Lassen, y también la senadora penepé Migdalia Padilla Alvelo, indicaron que la doctora ya está enfrentando “problemas de seguridad”.

“Su vida está en peligro y lo tenía que decir para récord. ¿Hasta dónde vamos a soportar esto? No puede ser”, insistió Rivera Lassén, quien además condenó “el chistecito en TikTok” usando mi imagen.

“Eso fue una falta de respeto”, acotó Padilla Alvelo. “Y la salud mental de este país está bien malita”.

Mientras, la senadora Rodríguez Veve comentó que no sabía nada al respecto de que la doctora Vale Moreno estuviese siendo objeto de amenazas a raíz de su participación en las vistas públicas y posteriores menciones.

Sin embargo, la senadora de Proyecto Dignidad fue “contundente” en su rechazo a cualquier amenaza que pueda estar recibiendo la doctora Vale Moreno o cualquier otro profesional médico.

“No conozco si eso está ocurriendo (las amenazas). Pero si esto está ocurriendo, rechazo contundentemente cualquier amenaza con esa doctora o con cualquier otro doctor”, afirmó Rodríguez Veve. “No solamente rechazo cualquier amenaza. Rechazo cualquier trato indecoroso, irrespetuoso, o que pueda atentar no solamente contra la integridad física sino contra la integridad y la dignidad de cualquier ser humano, incluyendo a la doctora Yarí Vale Moreno”.

Agregó que como ser humano y presidenta de la Comisión, “si vamos a proteger la vida humana, la protegemos en todo momento y circunstancia”.

“Sé que estos procesos de discusión sobre el tema de la regulación del aborto generan muchas pasiones. Sabemos que es un tema altamente controversial. Tenemos que manejarlo y discutirlo con la mayor responsabilidad y eso implica hablar de las cosas como son. Ahora bien, me reafirmo, y lo reitero, rechazo cualquier amenaza que pueda atentar contra la vida de la doctora o de cualquier otra persona que favorezca el aborto en nuestro país”, insistió Rodríguez Veve. “Aquí no puede haber amenazas de parte y parte, ni de ningún sector hacia el otro. Parte de nuestra responsabilidad es precisamente llamar al respeto de cualquier ser humano, indistintamente de su postura. Hay que rechazar la violencia en todas sus manifestaciones”.

Se siente hostigada por Rodríguez Veve

Por su parte, la doctora Vale Moreno, en una breve entrevista telefónica, confirmó que sí ha sido objeto de hostilidad y amenazas que la han llevado al punto de tener que cerrar sus perfiles en varias redes sociales y comunicarse con autoridades y su abogado en busca de recomendaciones de cómo actuar, tanto ella como su familia.

Agregó, que “sí se siente un hostigamiento de parte de la senadora Rodríguez Veve”, con menciones constantes a su nombre, toda vez que ni siquiera es la única especialista que hace abortos en la Isla, aunque sí es la única que los hace hasta las 24 semanas de gestación.

Afirmó que, aunque la senadora cuestione por qué hace abortos sin preguntar razones, la realidad es que “no es mandatorio” preguntar a las pacientes las razones por las que llegan a su clínica y toman la decisión de abortar, y no le corresponde a ella hacer tales indagaciones.