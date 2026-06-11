Las congresistas Nydia M. Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez se expresaron este jueves en contra de una medida impulsada en el Congreso por el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, que propone un proceso de autodeterminación para Puerto Rico con todas las opciones de estatus, incluyendo el actual Estado Libre Asociado (ELA).

Según ambas líderes del Partido Demócrata por Nueva York, su oposición a la medida se basa en que consideran que cualquier proceso relacionado con el estatus de Puerto Rico debe limitarse a opciones “no territoriales y no coloniales”.

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La medida, presentada en el Congreso por Hernández Rivera junto a los representantes Wesley Bell, Derek Tran y Val Hoyle, permitiría a los puertorriqueños votar en un plebiscito vinculante entre la estadidad (anexión a Estados Unidos), la independencia, la soberanía en libre asociación o la permanencia del ELA.

Al ser Puerto Rico un territorio no incorporado de Estados Unidos, Hernández Rivera puede presentar la medida en el Congreso, pero no tiene derecho al voto si esta llega a someterse a votación en el pleno.

En una declaración conjunta, Velázquez y Ocasio-Cortez sostuvieron que la medida promovida por Hernández Rivera “niega” la realidad de Puerto Rico como territorio colonial de Estados Unidos. Además, cuestionaron que la propuesta responda a intereses políticos individuales del comisionado residente, en lugar de atender el reclamo de un proceso de descolonización.

“El proyecto de ley del Comisionado Residente niega el carácter colonial del Estado Libre Asociado, borra realidades históricas, subvierte el consenso demócrata e ignora decisiones del Tribunal Supremo comoEstados Unidos v. Vaello-Madero, que reafirmó que Puerto Rico sigue sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Nos mantenemos unidas en oposición a esta legislación y continuaremos luchando por un proceso serio de descolonización para los puertorriqueños. Este asunto es demasiado vital para ser manchado por aspiraciones políticas individuales, lee el comunicado de las congresistas demócratas.

“Durante los últimos tres congresos, cada vez más miembros han llegado a reconocer que la actual condición colonial de Puerto Rico es una mancha moral en la historia de nuestra nación que debe ser atendida. Nuestro país no puede pretender ser un bastión de la democracia mientras continúa manteniendo colonias en el Caribe y el Pacífico”, agrega.

Hernández Rivera, por su parte, apuntó ayer a que la medida busca que todo el mundo pueda “impulsar y defender lo que quiera”.