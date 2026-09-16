El Municipio de Cidra solicitó al Negociado de Energía que frene cualquier gestión de LUMA Energy para desconectar sus instalaciones del servicio eléctrico, en medio de una disputa por un balance de $319,216.88 que la empresa atribuye a consumo municipal por encima del tope máximo establecido para el año fiscal 2025-2026.

La petición surge luego de que una representante de LUMA advirtiera por escrito al municipio que “les van a desconectar”. El alcalde de Cidra, Delvis J. Pagán Clavijo, advirtió que una suspensión podría afectar instalaciones desde las que se ofrecen servicios esenciales a los ciudadanos.

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“Esta amenaza de desconexión puede afectar instalaciones desde las que prestamos servicios esenciales a nuestros ciudadanos. No podemos esperar a que ocurra una suspensión para entonces cuestionar si se cumplió con el procedimiento. Por eso acudimos al Negociado de Energía para proteger la continuidad de los servicios mientras se atiende esta controversia. Me consta que otros municipios están en situaciones similares y no podemos permitir que esto ocurra”, denunció el alcalde.

Según la moción presentada ante el Negociado de Energía, LUMA atribuye el balance de $319,216.88 al consumo municipal por encima del Tope Máximo de la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI), correspondiente al año fiscal 2025-2026. El municipio indicó que la empresa le informó que tenía hasta el 14 de septiembre para pagar la totalidad, acogerse a un plan de pago con un pronto de 25% o presentar una objeción de factura acompañada del pago de 50%.

El gobierno municipal sostiene que solicitó a LUMA documentos relacionados con el proceso reglamentario previo a una suspensión, incluida la factura final contemplada en el Reglamento 8818, evidencia de su notificación, informes mensuales y las advertencias relacionadas con el procedimiento de desconexión. Al momento de presentar la moción, el municipio indicó que LUMA no había respondido formalmente a esos planteamientos.