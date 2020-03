La comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, María Conte, confesó hoy que la agencia perdió $5 millones en los últimos años por concepto de pérdida de personal.

Es por esto que, antes de entrar a una reunión en La Fortaleza, adelantó que solicitará $3 millones adicionales para el presupuesto del próximo año fiscal.

“Yo voy a pedir fondos adicionales para reclasificación del personal, para mejoras salariales, porque yo he identificado que el problema principal que Forense tiene es la renovación constante de personal. Por eso hemos perdido, en gente que se nos ha ido, como más de $5 millones en los últimos años porque cada persona que se va representa, según como se calcula esto, el doble del salario de esa persona y se han ido como 79 peritos en los últimos dos o tres años”, sostuvo.

Este monto, según explicó la funcionaria, no incluye las pérdidas intangibles como el problema de imagen, los casos que no han podido presentar oportunamente en los tribunales y los crímenes que se han cometido porque la agencia no ha podido producir informes periciales.

“Se calcula que el costo del crimen que incluye la pérdida de la vida de una persona es de $4 millones al erario. Así que el fisco está perdiendo dinero, no ha estado haciendo una buena inversión en Ciencias Forenses”, destacó.

El presupuesto actual del Negociado es de $16 millones.