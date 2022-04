La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller solicitó hoy a los agentes funerarios buscar unos 47 casos que tiene listos para entrega y que no han sido reclamados.

Conte Miller indicó que “tenemos 47 cuerpos que ya les fue realizada la autopsia, el trámite con el familiar autorizado fue completado y tienen visto bueno de la agencia para entrega, pero no han sido reclamados por el agente funerario”.

La patóloga forense explicó que “estamos en plena remodelación de la Sala de Autopsias y una vez concluido el caso y está listo para entrega, no podemos tenerlos almacenados indefinidamente porque nos limita el espacio para los casos que recibimos diariamente”.

“La remodelación de la Sala de Autopsias se ha realizado de manera ordenada para no afectar nuestra operación, pero mientras se trabaja la remodelación de un área, la capacidad de almacenaje se reduce y no se justifica tener un caso terminado en nuestras instalaciones. Por eso, recabamos la colaboración de los agentes funerarios para que una vez se le notifique que el caso está listo, no demoren la gestión de reclamarlo”, sostuvo.

La Sala de Autopsia del ICF es un proyecto que incluye mejoras permanentes a la estructura, la adquisición de 12 mesas para la realización de autopsias con sus instrumentos, modernización del equipo de limpieza y desinfección, remodelación de unidades de refrigeración de cadáveres con alarmas de controles de temperatura, entre otros equipos con una inversión de $4 millones.