Pisaron y no arrancaron.

El conteo durante el primer día del escrutinio de las elecciones generales del pasado 5 de noviembre iniciaron con el pie izquierdo este martes cuando a las 4:40 de la tarde los funcionarios recibieron instrucciones para cerrar los trabajos sin haber contabilizado ni una sola papeleta.

Los problemas, que afloraron durante la jornada que inició a las 8:00 a.m. en el Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en Hato Rey, incluyó roces entre funcionarios de diversos partidos y el que los comisionados electorales no pudieran ponerse de acuerdo para indicar el modo en que se contarían las papeletas legislativas con nominaciones directas. La disyuntiva se debe a que algunos de los comisionados deseaban usar máquinas de escrutinio y otros que se cuenten manualmente, explicó la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera

Al no llegar a un acuerdo los comisionados, la jueza decidió, de manera unilateral, que se contarán las papeletas legislativas electrónicamente. Se “segregarán” las que tengan una nominación directa y serán contados manualmente, detalló Padilla Rivera.

“Se va a pasar la papeleta legislativa por la máquina de escrutinio, conforme el manual establece. Aquellos que no haya contado la máquina, va al conteo manual. Esa es la decisión”, anunció a Primera Hora.

A eso de las 5:00 p.m. los funcionarios aguardaban porque el personal de la CEE recogiera los maletines que siempre tuvieron en sus mesas, para ser asegurados y llenar el acta de incidencias. Los voluntarios quedaron citados para este miércoles, a las 8:00 a.m.

¿Qué pasó?

A eso de las 11:00 a.m. se escuchó decir a la presidenta alterna de la CEE que “hoy comienza el escrutinio”, al tiempo que los voluntarios ya habían llenado las 60 mesas del salón del centro.

Varios lucieron camisas con los colores de los partidos que militan y, al principio, se mostraron amenos entre sí, charlando y riendo mientras esperaban recibir el primer maletín que verificarían.

Pero esta cordialidad no duró. A eso de la 1:30 p.m. los humores se calentaron por un breve momento, provocando que una funcionaria alzara la voz y fuera escoltada por una compañera, quien la abrazó por los hombros y la guió hasta salir del edificio.

Padilla Rivera explicó a los medios de comunicación que esto se debió a que la funcionaria, quien trabajaba desde una computadora, emitió un estribillo alusivo al partido que milita. Esto provocó una reacción adversa a una segunda funcionaria, quien intentó virar el aparato electrónico para ver qué hacía.

Más tarde, a las 3:20 p.m., otra situación similar provocó gritos de los funcionarios. Y fue que un joven, eje de controversia y rodeado de guardias de seguridad, fue escoltado del Centro por sujetar un cartel que leía “son las 3:20 y no hemos contado ni un solo voto”. Algunos le gritaban “¡sácalo!”, mientras que otros lo apoyaban indicando que “¡eso es libre expresión!”

En el ínterin, los funcionarios solían aplaudir, golpear las mesas y corear “¡olé, olé, olé, olé!”. Cada vez que entraban maletines al salón, se celebraba.

Ya eran las 4:30 p.m., hora que se tenía proyectado abrir el último maletín del día, pero los cientos de funcionarios aún estaban en espera de instrucciones. En un momento, salieron del área bajo instrucciones de la CEE, antes de regresar al salón del Centro para continuar esperando.

“La prioridad de esta presidenta es atender la Comisión”, puntualizó Padilla Rivera cuando este y otros medios insistieron en que respondiera ante el malestar de los funcionarios. “Las situaciones que están sucediendo, seguridad tiene el control”, añadió.

La dilatación se debía a que los comisionados electorales están en desacuerdo sobre cómo se contarán las nominaciones directas de las papeletas legislativas, las cuales tendrán recuento. El “consenso” que se esperaba hoy entre los cinco comisionados, nunca se dio, ocasionando a la Padilla Rivera a tomar la decisión final y unánime. La jueza también adjudicó el aplazamiento a que se han tenido que repasar instrucciones.

“En estos momentos, la Comisión se encuentra determinando la decisión con relación a la adjudicación, principalmente, de la papeleta legislativa, de cómo se va a atender... que tienen votos de nominación directa. En ese sentido, se ha tomado bastante tiempo”, dijo la presidenta alterna mientras miraba su reloj y esperaba aquel consenso.

Cada colectividad, tanto el Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) como Proyecto Dignidad (PD), tienen entre 130 a 150 funcionarios cada uno, dijo Padilla Rivera.

“Al momento, todos los partidos tienen funcionarios”, aseguró Padilla al también certificar que los trabajos comenzaron sin “contiendas”.

La presidenta alterna confió, precisamente, en esta representación completa para garantizarle a los electores transparencia.

“Es lo que siempre he dicho, si te fijas en las mesas, hay representantes de los cinco partidos. Más transparencia que eso no puede haber. Todos los intereses están representados en la mesa, todos los partidos están representados en la mesa. Así que no veo más nada transparente y justo que haya representantes en las mesas de cada uno de los partidos en las mesas”, expresó Padilla Rivera a Primera Hora.

Los trabajos van para largo, auguró Padilla Rivera. Empero, precisamente cuánto durarán los procesos es “un asunto que tenemos que evaluar conforme a los trabajos”, sostuvo.

Por el momento, adelantó que el último maletín se abrirá a las 4:30 p.m., pero los trabajos podrían demorar hasta las 10:00 p.m. El trabajo total, no obstante, se podría extender hasta diciembre.

“Me han hecho muchas preguntas relacionadas a los días de trabajo, el horario de trabajo, las mesas abiertas. Obviamente, eso es un asunto que tenemos que evaluar conforme a que vayamos avanzando con los trabajos. Ahora mismo es lo que hay”, indicó.

“Vamos a trabajar lunes a sábado, de 8:00 de la mañana abrimos trabajo, a las 4:30 se coloca el último maletín. La pregunta es: ¿no podemos colocar el último maletín a las 6:00 (de la tarde)? Veremos. ¿No podemos trabajar domingos para avanzar? Pues, veremos. ¿En vez de 60 mesas, podemos abrir 70? Veremos. Esto no está escrito en piedra. Tenemos un manual que establece una logística de trabajo, pero eso no significa que luego decir ‘ah, como son 60 (mesas de trabajo) no podemos abrir más nada’. Lo podemos evaluar”, agregó.

La suma global de votos adelantados, ausente y confinados, no contados, suma a aproximadamente a 213,724, cifra que incluye 136,713 votos por correo y 6,806 ausentes. Este total no incluye el voto a hospitales, que no llegó a 200 votos, indicó Padilla Rivera.

Padilla Rivera apuntó que “queda pendiente” contactar a 450 electores que emitieron su sufragio vía el voto adelantado sin copia de su identificación. A estos se les llamará de parte de la CEE para que, en los próximos tres días de recibir la llamada, envían ese documento y validen su dirección “para que su voto pueda ser validado”.