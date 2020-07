Los donativos legislativos a entidades sin fines de lucro y el proyecto de Retiro Digno para los empleados públicos fueron dos de las medidas más destacadas que se quedaron sin analizar ayer, al cierre de la última sesión ordinaria, y que podrían ser incluidos en alguna de las sesiones extraordinarias que se espera que cite la gobernadora Wanda Vázquez antes de que culmine el cuatrienio.

Sin embargo, legisladores entrevistados coincidieron en que es el interés de la primera ejecutiva de regular a las aseguradoras médicas y la selección de la persona que ocuparía la dirección de la Oficina del Controlar de Puerto Rico, un puesto que tiene que ser avalado por la Cámara de Representes y el Senado, los principales temas pendientes para estas próximas sesiones que ya se han anticipado.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que los 10 años de término de la contralora Yesmín Valdivieso concluyeron el pasado 30 de junio.

El portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, informó que todavía no se les ha anticipado una fecha sobre el inicio de la primaria de las sesiones extraordinarias que se citarían en el transcurso de los próximo seis meses. Dijo que se espera que ocurra en algún momento después del 4 de julio.

Un informante detalló que, sin embargo, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, pediría a la gobernadora que no convoque a ninguna sesión hasta pasadas las primarias del 9 de agosto. Se explicó que durante este mes unos 20 representantes estarían inmersos en sus campañas políticas, lo que limitaría la asistencia.

Según el Código Político, las sesiones extraordinarias son citadas por el gobernante. En su convocatoria, tiene que incluir los temas que podrán ser atendidos. Estas tienen una duración de 20 días. No hay un límite de convocatorias que podría realizar en los próximos seis meses, cuando no habría una sesión ordinaria de la Legislatura por ser año político.

Primera Hora solicitó al secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, una entrevista para conocer detalles de la próxima sesión extraordinaria que la gobernadora adelantó que citaría, pero de inmediato no respondió.

Ríos, por su parte, precisó que la medida de los donativos legislativos se dejó sin atender en el último día de la última sesión ordinaria del cuatrienio con el compromiso de que se vería en la sesión extraordinaria.

PUBLICIDAD

Controversia con el Retiro Digno

De paso, opinó que el proyecto de Retiro Digno podría ser incluido, pues la gobernadora avaló la propuesta y lo comunicó en el mensaje de Situación de Estado que ofreció el pasado mes.

La autora de la medida, la representante Lourdes Ramos, señaló que, cuando anoche supo que la medida no sería avalada por el Senado, se comunicó con los asesores legislativos de Vázquez para hacer una solicitud formal para que el proyecto de ley sea incluido en la próxima convocatoria.

En una declaración realizada en Facebook, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, explicó que la medida no fue atendida anoche porque “adolece de pretender convertir a la Legislatura en un tribunal. La Constitución de Puerto Rico no permite menoscabar obligaciones contractuales mediante legislación. Eso es algo resuelto por los tribunales en reiteradas ocasiones y que es de conocimiento general”.

Ramos, por su parte, precisó que el punto en controversia es la composición de la Junta que se establecería en un Fideicomiso que velaría por los fondos de los pensionados.

“Nosotros no queremos usurpar las prerrogativas de un tribunal. Si hay un caso, el tribunal resuelve. Esa no es la visión del proyecto. Pero, si dejo a expensa de una decisión de un tribunal, el proyecto queda inoperante, porque hay casos que duran 15 años”, explicó la legisladora a Primera Hora.

Dijo que como la controversia surgió a las 7:00 p.m., era corto el periodo de tiempo que se tenía para llegar a un acuerdo y por eso se quedó sin atender.

PUBLICIDAD

“Yo estoy bien segura que Thomas y yo nos podemos sentar para que quede claro que no se va a estar usurpando poderes del tribunal, pero que tampoco voy a aprobar un proyecto inútil”, expuso.

Proyectos colgados

Ramos informó que otro de los proyectos que no se logró aprobar en el último día de sesión es su propuesta para darle carácter de ley al sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico.

El senador José Vargas Vidot habló de la Reforma a la Ley de Menores, el proyecto que declaraba una emergencia por violencia de género y una medida para prevenir muertes por sobredosis como otras de las medidas sin atender. Todas las propuestas son de su autoría.

Pidió a la gobernadora que considere otros proyectos importantes que no fueron atendidos al cierre de sesión. Estos son uno que incentiva las residencias médicas en la Isla, una propuesta para construir un nuevo Centro de Trauma y la creación de un hospital geriátrico.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático, el senador Aníbal José Torres, indicó que no se consideró al final de la sesión ninguna alternativa para ayudar a los municipios tras eliminada la Ley 29, que exime a los municipios de pagar el retiro (PayGo) y el plan de salud. También dijo que no se hizo nada por fortalecer la autonomía de la Universidad de Puerto Rico.

“Así que vamos a ver cuáles proyectos se incluyen en la extraordinaria”, señaló Torres.

Del mismo modo, el representante independentista Denis Márquez lamentó que la Cámara no aprobara una medida del senador Juan Dalmau que prohíbe el uso del Round Up en la Isla. Este herbicida ha sido catalogado como canceroso.

PUBLICIDAD

Afirmó que le preocupa que la gobernadora envía a la Legislatura una propuesta “para privatizar a WIPR (Corporación para la Difusión Pública – Canales 6 y 3)”, ahora que el presupuesto aprobado para este año fiscal 2020 – 2021 no incluye fondos para esta entidad pública.

Inconformes con la sesión

Los legisladores de minoría también criticaron este cierre de sesión. Dijeron que se caracterizó por ser uno en la que sobresalió la pugna por el control del PNP entre la gobernadora Vázquez y su contrincante primarista, Pedro Pierluisi.

“Honestamente, fue para mí un proceso frustrante. Este cierre de sesión debió ser espectacular. Era el último cierre de sesión de cuatrienio y cierra sin sabor. No hay nada que marque la historia… Las peleítas mongas de partido, sobre todo la pugna que hay entre facciones de Wanda y Pierluisi convierten al país en un campo de batalla, como si todo el mundo estuviera concernido con esa guerrita. La alta jerarquía de ese partido no se da cuenta de la transcendencia de sus corajes internos. Como no lo hacen, se provoca una pugna grandísima”, expresó Vargas Vidot.

Torres, del PPD, coincidió en que la sesión estuvo “marcada por la lucha interna del PNP en el trámite de algunas medidas importantes, como lo es el presupuesto, que se vio afectado”.

Ríos rechazó los argumentos. Alegó que 12 de los 19 senadores novoprogresistas favorecen a Pierluisi y que la mayoría cameral también está con el excomisionado residente.

“Lo que experimentamos es lo mismo que ellos (el PPD) cuando están ahí. Son diferencias entre Cámara y Senado en el proceso”, alegó.

PUBLICIDAD

Por su parte, el senador independentista Juan Dalmau, quien aspirara a la gobernación en las próximas elecciones, expuso que el saldo de la sesión era anticipable, pues la Junta de Supervisión Fiscal ha controlado el proceso legislativo en los pasados cuatro años. Por ello, recordó que el presupuesto terminó siendo el impulsado por la Junta.

“En términos generales, esto fue un cuatrienio de simulacro legislativo. En este cuatrienio, la Junta de Control Fiscal estableció su autoridad, eliminó leyes e impuso otras. Realmente, todo estaba sujeto a que la Junta de Control Fiscal lo desaprobara. Así que siempre había algo de simular que legislábamos, porque al final de todo, todo iba a depender de una entidad colonial mayor”, puntualizó.