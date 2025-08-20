El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) anunció este martes trabajos de emergencia y reconstrucción en un tramo de la carretera PR-4428, a la altura del kilómetro 0.7 en el barrio Castañer de Lares, luego de que un carril resultara afectado por las lluvias recientes.

Según la agencia, las labores requerirán el cierre temporero de un carril, como medida de seguridad tanto para los conductores como para el personal que trabajará en el área. Las evaluaciones en el lugar permitirán establecer las acciones de mitigación necesarias para la reconstrucción del carril dañado.

El DTOP pidió comprensión ante los inconvenientes que pueda causar este cierre parcial, que responde a la urgencia de atender los daños causados por las condiciones del tiempo.

Como medida preventiva, la agencia recomendó a los conductores utilizar la aplicación Waze para identificar rutas alternas y minimizar retrasos. Además, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los avances de estos trabajos a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, como Facebook/DTOP y @ACT.