Un museo inaugurado en 2019 en San Lorenzo para reconocer la obra literaria del insigne escritor José Luis González fue cerrado y la memorabilia del autor de “El país de los cuatro pisos” y “En el fondo del caño hay un negrito”, fue trasladada a una sala en la biblioteca municipal del pueblo de los samaritanos.

La decisión del alcalde Jaime Alberio Ramos ha sido cuestionada por algunos sanlorenceños como John Dávila Andino, legislador municipal por el Partido Popular Democrático (PPD), quien busca que se reabra el museo, que albergaba una máquina de escribir, artículos personales y obras del destacado novelista y ensayista, cuyos restos reposan en el cementerio municipal de San Lorenzo.

Pero el Alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) reclamó que “nunca hubo un museo”, sino “un cuartito” y que la obra de su antecesor José (Joe) Román Abreu, fue ubicada “de forma incorrecta” en un terminal de carros públicos levantado con fondos federales.

José Luis González Cosciou nació el 8 de marzo de 1926 en Santo Domingo, República Dominicana, de padre puertorriqueño, de San Lorenzo y madre dominicana, pero siempre se consideró puertorriqueño. Cuando tenía cuatro años su familia se trasladó a Puerto Rico, huyendo del régimen de Leonidas Trujillo. Estudió un bachillerato en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico y posteriormente, una maestría y doctorado en Filosofía y Letras, en la Universidad Autónoma de México, donde vivió desde 1953 hasta su muerte en 1996. Mantenía lazos con Puerto Rico y antes de morir quiso ser enterrado junto a sus padres, en San Lorenzo. Su obra se considera fundamental para entender la realidad e historia puertorriqueña del siglo 20.

“El museo actualmente está cerrado. Se ha tratado esta situación sin ningún conocimiento y sensibilidad. No se reconoce la aportación del novelista, traductor, ensayista y educador José Luis González. Me pone muy triste el hecho de que tenemos la oportunidad de que aunque hoy no está con nosotros, se le dio la oportunidad a San Lorenzo y a todo Puerto Rico porque era un museo disponible para visitar desde toda la Isla y estaba en un lugar turístico, la Plaza de los Alcaldes, inaugurada en 2018. El incumbente no reconoce la importancia de que la generación actual y las futuras generaciones conozcan las aportaciones de este escritor y periodista de nivel internacional”, denunció Dávila Andino.

“No tenemos fecha exacta de cuándo se cerró el museo. He escuchado y tengo información de que se llevaron toda la memorabilia de la estructura original a una biblioteca ubicada también en San Lorenzo. Esto se trabaja con personal experto y no se sabe cómo movilizaron la memorabilia del escritor”, sostuvo. Entre los objetos memorables del escritor mencionó una maquinilla que usó por décadas y que fue donada por la viuda Eva Benosova de González; relojes de pulsera, pasaportes, libros, cuentos y otras piezas de literatura.

“¡Qué grandeza! Me he interesado tanto en la aportación de este gran escritor que lo más que me da orgullo es que se siente samaritano, pide que sus restos descansen aquí en San Lorenzo y hasta dónde ha llegado su legado. Creo que fue corresponsal de prensa en ciudades como Praga, Berlín, París. Es algo muy grande para que la administración actual no le dé el valor que corresponde”, reprochó.

“Lo que queremos es que nos devuelvan la oportunidad de poder visitar y conocer la historia, que se promocione el museo, su obra y lo que significó. Muchos jóvenes y niños se van a interesar sobre la historia del escritor, quizás muchos no conocen y creo que eso es parte fundamental y función del municipio, promocionar este tipo de iniciativa que ya estaba construida y que era cuestión de seguir trabajándola”, sostuvo el legislador municipal, quien tiene un bachillerato en Ciencias de Información y una maestría en Ciencias de Computadoras.

Dijo que la aportación de José Luis González a la historia de Puerto Rico lo hizo interesarse en el museo. “Mi interés es que otras generaciones puedan conocer la vida y la aportación de José Luis González”, agregó el joven de 34 años,

“El edificio que albergaba esta colección es un terminal de carros públicos, que se hizo con fondos de la Administración Federal de Carreteras (FTA). Eso se movió hace ya un año, no es una cosa de ahora”, reaccionó por su parte, el Alcalde.

“Cuando nosotros tomamos posesión nos encontramos que venía una auditoría de la FTA y que aquello allí, que es un terminal de carros públicos donde se había puesto esta colección de manera incorrecta, teníamos que moverla. Nos comunicamos con la viuda de José Luis, nos comunicamos con el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y movimos todo aquello allí con la consulta de ellos y creamos una sala dentro de la Biblioteca Virtual del Municipio que está preciosa”, sostuvo Alberio Ramos.

“No se ha cerrado nada. Ahora sí la gente puede ir y ver esa colección porque la biblioteca está abierta, aquello allá en el terminal, siempre estaba cerrado. Ellos simplemente pusieron esa colección ahí, anunciaron ese museo, pero nunca tuvieron personal allí, ni se hicieron actividades allí ni nada. Simplemente aquello estaba allí, pero eso es un terminal de carros públicos, pagado con fondos federales que tenemos que utilizarlo de esa manera y hacer unas mejoras que nos están pidiendo para que los carros públicos puedan estar allí”, reclamó.

-¿Pero no es lo mismo una sala que un museo para reconocer a un escritor del calibre de José Luis González?, inquirimos.

“Es que nunca tuvo museo, nunca fue museo. Esto es un terminal donde cogieron la colección de él y la pusieron allí. Es un terminal de carros públicos hecho con fondos federales y hay que usarlo como terminal, para eso fue que nos dieron el dinero. Hay una auditoría que tenemos que cumplir porque sino hay unos $1.5 millones que tengamos que devolver”, dijo Alberio Ramos.

Indicó que el lugar donde estaba la colección del escritor “básicamente era de 10 pies de largo, un cuartito y hacen creer que era un museo que nosotros cerramos. Era el lugar donde la gente espera que llegue el carro público, se hizo para eso, ahora está en un sitio mucho mejor”, sostuvo.

Alberio Ramos dijo sin embargo que está considerando abrir un museo en el pueblo, que además, de José Luis González, incluya a otras figuras destacadas. “Nos gustaría abrir un museo para reconocer a todas estas personas especiales”, sostuvo el Alcalde.

En su ensayo, El país de los cuatro pisos, José Luis González utilizó una metáfora para describir su punto de vista sobre el desarrollo de la cultura puertorriqueña. Cada piso del ensayo se refiere a una etapa de la historia de Puerto Rico, primero como colonia del impero español y luego como colonia del imperio estadounidense. Otras obras del escritor lo son: La noche que volvimos a ser gente y La luna no era de queso.