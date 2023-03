El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, deberá presentarse en la mañana de este miércoles al Tribunal Federal de Distrito en Hato Rey a una vista con antelación al juicio que, en esencia, podría estar enmarcada en la controversia de si las fotos y el vídeo que la Fiscalía federal presentó públicamente y en el que supuestamente se le ve recibiendo una paca de dinero dentro de un auto pueden o no utilizarse como prueba durante el proceso judicial.

En un inicio, la vista se iba a realizar por teleconferencia. Sin embargo, la Fiscalía federal, representada por los fiscales Nicholas Warren Cannon y Scott H. Anderson solicitaron que la misma se realizara en persona, toda vez que el juicio está pautado para comenzar este próximo 13 de marzo.

PUBLICIDAD

Pérez Otero fue acusado por un gran jurado en diciembre de 2021 por cargos de soborno, conspiración y extorsión. En esencia, se le imputa haber recibido pagos de $5,000 mensuales entre finales de 2019 a mayo de 2021 de parte de Oscar Santamaría, quien llegó a un acuerdo de culpabilidad por corrupción ante las autoridades federales, a cambio de contratos para la compañía Island Builders.

Fueron los momentos en que Santamaría supuestamente le entregó el 19 de agosto de 2021 dinero en efectivo a Pérez Otero y cuya imagen se hizo pública al momento de la acusación lo que la defensa del exalcalde busca que no se presente como evidencia. Aluden a que su divulgación afecta el que se le realice al acusado un juicio justo.

El abogado de Pérez Otero, Eduardo Ferrer, indicó a Primera Hora que desconoce si la jueza federal Aida M. Delgado Colón tomará una decisión sobre esta controversia durante la vista con antelación al juicio.

“Eso son mociones que están pendiente ante el tribunal y la juez en su día emitirá su orden”, dijo.

Ayer, martes, de hecho, la Fiscalía federal defendió en un escrito el que las fotos y los vídeos impugnados se utilicen en el juicio.

“El acusado no ha proporcionado al Tribunal una base de hecho o de derecho para excluir las pruebas fotográficas y de video del acusado recibiendo pagos de soborno del Individuo A. No solo las reglas modelo ni la sección 50.2 no prohíben al gobierno de incluir evidencia sustantiva en un alegato contradictorio. Incluso si lo hicieran, estas reglas no prevalecen sobre las Reglas Federales de Evidencia, que claramente requieren que la Corte admita evidencia relevante que sea probatoria de la culpabilidad del acusado”, dice el documento, firmado Corey R. Amundson, jefe de la sección de Integridad Pública de la Fiscalía federal.

Por otro lado, Ferrer explicó que en la vista con antelación al juicio lo que se atiende son aspectos de cómo fluirá el juicio, qué espera la juez y marcar la evidencia.