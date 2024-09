Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Fajardo. Falta de viviendas asequibles, pobre actividad comercial en el casco urbano y limitadas oportunidades para jefas de familia ante la ausencia de cuidos de niños en horarios vespertinos y nocturnos son algunas de las preocupaciones que plantearon residentes del pueblo de los Cariduros, al tiempo que sugirieron algunas alternativas a los políticos que vislumbran tomar las riendas del municipio de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre.

La dinámica de propuestas se llevó a cabo mediante un sondeo informal realizado por Primera Hora con personas de diversas generaciones en el que se les preguntó qué problema podían identificar en Fajardo y cómo entendían que se puede resolver esa situación.

En la plaza pública estaba Isaac Becerril, un desempleado de 53 años que recordó con nostalgia la dinámica comercial del casco urbano hace más de dos décadas, mucho antes de la recesión económica de la isla y de la batalla legal que llevó a la reestructuración de una inmensa e insostenible deuda pública de $72,000 millones.

“Yo creo que hay que trabajar con la decadencia en el pueblo. Se ha ido la economía del casco urbano. Esto aquí antes era con tiendas por donde quiera y se veía ese movimiento de gente y comercios. Fue una época buena... extraordinaria. Yo creo que el alcalde (José Aníbal “Joey” Meléndez) debe promover la llegada de comercios. Pero lo que pasa es que los pocos que lo intentan se les hace difícil por el costo de energía y de renta. A lo mejor se pudiera dar un incentivo a los comerciantes y ayudarlos con algo para esos gastos, por lo menos, en lo que arrancan”, expuso Becerril observando espacios desocupados en donde una vez hubo tiendas como Robertman, Donato, Ferco y Mueblería Casa Suárez.

Entre trámites de diligencias diarias se encontraba doña Nora Lima, a quien le cuesta hablar de los desafíos que ha enfrentado al buscar una vivienda digna. Cuenta que ha ido en múltiples ocasiones a la alcaldía, donde le han ofrecido ayuda a través del programa de vales de Sección 8. ¿El problema? No hay viviendas asequibles para la renta.

“Yo diría que ese es un problema grande ahora mismo. Como yo hay mucha gente que no tiene dónde vivir. He tratado y nada. La gente como nosotros, que cogemos cupones, estamos limitados a buscar ayuda del gobierno porque no podemos pagar una renta alta. Ahora mismo, mi pareja y yo estamos vivienda en un lugar donde no hay luz ni agua. Pero eso es lo que hay”, dijo apesadumbrada quien bajo los estándares del Departamento de Vivienda Federal (HUD) es considerada una persona sin hogar, pues vive en un lugar indigno y sin servicios básicos de electricidad y agua potable.

Doña Nora propuso como alternativa que el gobierno evalúe utilizar espacios catalogados como estorbo público para viviendas de interés social.

“Hay muchos edificios abandonados. Yo creo que hay que buscar los fondos para convertir esos lugares en casas”, recomendó.

Yaniell Ramos, por su parte, mencionó que vive en un sector “relativamente tranquilo” en la urbanización Monte Brisas de Fajardo. En cambio, durante los fines de semana, la paz vecinal se ve amenazada por el uso continuo de vehículos todoterreno y el ruido excesivo de música.

“He visto muchas personas en estos vehículos ‘fourtrack’ cuando se supone que eso sea ilegal”, acotó Ramos.

Agregó que la proliferación de esta conducta no es atendida adecuadamente por las autoridades, pues es poca la presencia policíaca que se da en la zona.

“He vivido toda la vida en la urbanización y las rondas no son constantes. Quizás eso sería un área para mejorar: que haya más presencia del ente de seguridad. Eso evitaría vecinos escandalosos y personas con estos tipos de vehículos que molestan con el ruido y que es un peligro para sus vidas también, abundó.

De otra parte, y en carácter anónimo”, una joven madre señaló que su principal problema actualmente es la falta de apoyo para el cuido de su bebé en horarios vespertinos y nocturnos, periodos en los que pudiera estudiar y trabajar.

“La mayor parte de oportunidades que surgen en esta área son en turismo o restaurantes, pero son ofertas de empleo en horarios nocturnos. Sí, hay cuidos para apoyarnos en horarios diurnos, pero sería buena idea establecer espacios -a lo mejor apoyados por el municipio y el gobierno central- en un horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.”, sugirió la muchacha.

