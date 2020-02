Cataño. El expresidente estadounidense Bill Clinton optó este lunes por mantenerse al margen de la contienda primarista demócrata de la Isla.

“No me voy a involucrar en esta primaria. No creo que sea justo. No creo que deba estar ahí”, afirmó el expresidente.

Clinton hizo sus expresiones en un aparte con la prensa tras visitar la Cooperativa Sagrada Familia, en Corozal, y a la organización sin fines de lucro, Caras con Causa, en Cataño, como parte de los trabajos anuales de su Fundación Clinton.

El expresidente mostró pleno conocimiento del proceso primarista en la Isla al recordar que habrá tres primarias: la demócrata, la republicana y las locales por las candidaturas del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático.

Las primarias del Partido Demócrata serán el próximo 29 de marzo y las locales el 7 de junio. La fecha de las primarias republicanas aún está por decidirse.

Clinton recordó las primarias presidenciales del 2008 y del 2016 en las que su esposa, Hillary Clinton, aspiró a ser la candidata del Partido Demócrata frente a Barack Obama y frente a Donald Trump, respectivamente.

“Hillary ganó (en Puerto Rico) por márgenes masivos en 2008 y 2016. Estoy muy agradecido por lo que Puerto Rico ha hecho por mi familia”, dijo Clinton.

Rechazó que la exprimera dama y exsecretaria de Estado fuese a ser vicepresidenta si Michael Bloomberg se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos.

“No y no sé de dónde salió eso. No sé nada de eso”, sostuvo.

“La gente debe enfocarse en su contienda primarista y en los candidatos que se presentan y no distraerse”, agregó.